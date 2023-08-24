美國男子準備飛意大利結婚　出發前護照卻被愛犬「精準咬爛」重要頁面

記者彭巧蓁／綜合報道
美國一對未婚夫妻準備在兩星期後到意大利舉行婚禮，就在一切都弄得差不多時，某天吃完晚飯回家，竟然發現新郎的護照也被家中狗狗「吃掉了」。
弗拉塔羅利（Donato Frattaroli）和他的未婚妻瑪茲（Magda Mazri）住在美國波士頓，幾年前他們在墨西哥訂婚，經過了多年的籌劃，終於在兩星期後要飛往意大利舉行婚禮。然而如今他們卻面臨了一個想都沒想過的意外。
個人資料一頁損毀最嚴重
某個良辰吉日，他們前往市政廳領取結婚證，接着外出吃飯。稍晚到家時，一場噩夢正在他們眼前。家中一歲半的金毛尋回犬奇基（Chickie）也在享用牠自己的大餐：新郎弗拉塔羅利的護照。
奇基咬爛了護照的前四頁、背面的幾頁，包括他們到墨西哥訂婚時的出入境戳章。
瑪茲表示，第一眼看到護照時，還覺得看起來好像沒有被破壞得很嚴重，但當他們仔細檢查後，才意識到情況很糟糕。護照裏所有重要的頁面全都被撕爛，尤其是弗拉塔羅利的個人資料，就連護照背面的條碼也被咬爆。
平時不是一隻「拆屋狗」
這對未婚夫妻表示，奇基平時真的不是一隻會拆家的狗，牠甚至還會聽從多項指令，不知為何會去啃咬護照。
現在弗拉塔羅利只希望美國國務院能夠伸出援手，及時換發新護照給他，弗拉塔羅利說若是來不及，他將會和奇基待在家裏吃薄餅玩球，讓瑪茲獨自前往意大利和百名賓客慶祝「沒有新郎的婚禮」。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
▼了解福島核污水港府管制措施▼
常見問題
1. 吸入放射性碘會有問題嗎？
放射性碘會積聚在甲狀腺...詳情請按此
2. 不小心進食受輻射污染食品會怎樣？
食用輻射污染食品對人體的影響與吃入的頻率及量...詳情請按此
3. 放射性碘及放射性銫有甚麼分別？
放射性銫則與放射性碘不同，其半衰期...詳情請按此