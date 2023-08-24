美國男子準備飛意大利結婚　出發前護照卻被愛犬「精準咬爛」重要頁面

記者彭巧蓁／綜合報道 美國一對未婚夫妻準備在兩星期後到意大利舉行婚禮，就在一切都弄得差不多時，某天吃完晚飯回家，竟然發現新郎的護照也被家中狗狗「吃掉了」。 弗拉塔羅利（Donato Frattaroli）和他的未婚妻瑪茲（Magda Mazri）住在美國波士頓，幾年前他們在墨西哥訂婚，經過了多年的籌劃，終於在兩星期後要飛往意大利舉行婚禮。然而如今他們卻面臨了一個想都沒想過的意外。

個人資料一頁損毀最嚴重 某個良辰吉日，他們前往市政廳領取結婚證，接着外出吃飯。稍晚到家時，一場噩夢正在他們眼前。家中一歲半的金毛尋回犬奇基（Chickie）也在享用牠自己的大餐：新郎弗拉塔羅利的護照。 奇基咬爛了護照的前四頁、背面的幾頁，包括他們到墨西哥訂婚時的出入境戳章。

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