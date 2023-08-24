熱門搜尋:
普里戈津 福島核污水 電腦節 好去處 銀色債券 網上熱話 夜市經濟 親海駅II MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 COLLAR 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 零售復常系列 國際專題 BNO 食譜 消暑方法 減肥 日圓匯率 2023香港小姐競選 鬼節
返回
國際
2023-08-24 15:15:00

美國男子準備飛意大利結婚　出發前護照卻被愛犬「精準咬爛」重要頁面

分享：

美國一名男子的護照被家中狗狗啃爛。（示意圖／PIXABAY）

記者彭巧蓁／綜合報道

美國一對未婚夫妻準備在兩星期後到意大利舉行婚禮，就在一切都弄得差不多時，某天吃完晚飯回家，竟然發現新郎的護照也被家中狗狗「吃掉了」。

弗拉塔羅利（Donato Frattaroli）和他的未婚妻瑪茲（Magda Mazri）住在美國波士頓，幾年前他們在墨西哥訂婚，經過了多年的籌劃，終於在兩星期後要飛往意大利舉行婚禮。然而如今他們卻面臨了一個想都沒想過的意外。

十大最易有分離無慮症狗狗。（am730製圖） 十大最易有分離無慮症狗狗。（am730製圖） 十大最易有分離無慮症狗狗。（am730製圖） 十大最易有分離無慮症狗狗。（am730製圖） 十大最易有分離無慮症狗狗。（am730製圖） 十大最易有分離無慮症狗狗。（am730製圖） 十大最易有分離無慮症狗狗。（am730製圖） 十大最易有分離無慮症狗狗。（am730製圖） 十大最易有分離無慮症狗狗。（am730製圖） 十大最易有分離無慮症狗狗。（am730製圖） 十大最易有分離無慮症狗狗。（am730製圖）

個人資料一頁損毀最嚴重

某個良辰吉日，他們前往市政廳領取結婚證，接着外出吃飯。稍晚到家時，一場噩夢正在他們眼前。家中一歲半的金毛尋回犬奇基（Chickie）也在享用牠自己的大餐：新郎弗拉塔羅利的護照。

奇基咬爛了護照的前四頁、背面的幾頁，包括他們到墨西哥訂婚時的出入境戳章。

瑪茲表示，第一眼看到護照時，還覺得看起來好像沒有被破壞得很嚴重，但當他們仔細檢查後，才意識到情況很糟糕。護照裏所有重要的頁面全都被撕爛，尤其是弗拉塔羅利的個人資料，就連護照背面的條碼也被咬爆。

平時不是一隻「拆屋狗」

這對未婚夫妻表示，奇基平時真的不是一隻會拆家的狗，牠甚至還會聽從多項指令，不知為何會去啃咬護照。

現在弗拉塔羅利只希望美國國務院能夠伸出援手，及時換發新護照給他，弗拉塔羅利說若是來不及，他將會和奇基待在家裏吃薄餅玩球，讓瑪茲獨自前往意大利和百名賓客慶祝「沒有新郎的婚禮」。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

▼了解福島核污水港府管制措施▼

日本福島核污水 港府管制措施。（AM730製圖） 日本福島核污水 港府管制措施。（AM730製圖） 日本福島核污水 港府管制措施。（AM730製圖） 日本福島核污水 港府管制措施。（AM730製圖） 日本福島核污水 港府管制措施。（AM730製圖） 日本福島核污水 港府管制措施。（AM730製圖） 日本福島核污水 港府管制措施。（AM730製圖） 日本福島核污水 港府管制措施。（AM730製圖） 日本福島核污水 港府管制措施。（AM730製圖）

常見問題

1. 吸入放射性碘會有問題嗎？

放射性碘會積聚在甲狀腺...詳情請按此

2. 不小心進食受輻射污染食品會怎樣？

食用輻射污染食品對人體的影響與吃入的頻率及量...詳情請按此

3. 放射性碘及放射性銫有甚麼分別？

放射性銫則與放射性碘不同，其半衰期...詳情請按此

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受