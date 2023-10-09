美國男子着跳傘裝備倒臥民宅後院　醫護到場確認死亡疑意外摔死

事發地點在奧蘭多東部沿海城市泰特斯維爾（Titusville），當地時間中午12點30分左右，一名男子被發現倒在一間民宅的院子裡，身上穿著跳傘的裝備。據悉男子死亡地點距離亞瑟鄧恩機場 (Arthur Dunn Airpark) 僅一個街區，該機場是一個公共機場，設有多個跳傘中心。

高空跳傘雖然刺激，但還是有可能喪命！美國佛州一名男子被發現穿跳傘裝備，倒在一處民宅的後院草坪上，醫護人員到場後確認他當場死亡，嚇壞屋主。

亞瑟鄧恩機場屢發跳傘意外

事發地點在奧蘭多東部沿海城市泰特斯維爾（Titusville），當地時間中午12點30分左右，一名男子被發現倒在一間民宅的院子，身上穿 跳傘的裝備。據悉男子死亡地點距離亞瑟鄧恩機場 (Arthur Dunn Airpark) 僅一個街區，該機場是一個公共機場，設有多個跳傘中心。泰特斯維爾警方認為男子可能是獨自跳傘，但沒有公佈進一步的資訊，包括男子的身份及年齡，僅在新聞稿中表示調查正在進行中。據《紐約郵報》報道，當地的消防救援隊也出動趕到現場，原本有請求直升機協助，但因為男子已當場死亡就取消了請求。

據悉這並不是亞瑟鄧恩機場第一次發生跳傘意外。2020年，有2名運動員也因為降落傘故障而受重傷。從當時的影片可以看到，2名男子像自由落體一樣墜落，在接近地面時開始打轉，撞到一棵樹再掉到一戶人家的院子裏。而今年4月時，德州也有一名男子在跳傘時喪生。據悉該名男子是具有證照且相當有經驗的跳傘運動員，他在過去四年裡一直獲得單獨跳傘的許可，並且過去曾在同一地點完成過多次成功的跳傘。

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