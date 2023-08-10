美國男子網上發文威脅殺拜登　被FBI擊斃

美國猶他州一名75歲男子在網上發文，威脅殺死總統拜登，聯邦調查局(FBI)人員在拘捕行動中將他擊斃。據指，FBI相關調查於4月開始，6月通知美國特勤局，經過幾個月調查後認為相關威脅是「可信的」。
當地周三(9日)早上6時許，聯邦調查局人員到涉案男子Craig Robertson位於普羅沃的住所進行搜查及拘捕，過程中Craig Robertson被擊斃。據稱他當時用槍指向執法人員，當局指他可能擁有多支槍械，包括一支狙擊步槍。鹽湖城FBI發聲明表示，局方嚴肅對待所有涉及特工或特遣部隊成員的槍擊事件。此案正接受FBI監察部門審查。
拜登到訪猶也州前夕 男子再發威脅貼文
報道指，有官員表示，Craig Robertson自稱MAGA TRUMPER，除了在社群媒體上發布威脅性貼文，威脅要殺死拜登、副總統賀錦麗及幾名參與起訴前總統特朗普的官員，還在網上暗示他計畫採取實際行動。Craig Robertson在拜登到訪猶他州前，於7日在網上稱「我聽說拜登要來猶他州。翻出我的舊迷彩服，清理M24狙擊步槍上的灰塵。」8日，據信是Craig Robertson的Facebook頁面上，有更多貼文是有關他將如何謀殺拜登的血腥內容。傳媒取得的聯邦法律文件顯示，Craig Robertson面臨州際威脅、威脅總統及透過威脅影響、阻礙和報復聯邦執法人員3項罪名。