美國男子網上發文威脅殺拜登　被FBI擊斃

美國七旬翁網上發文威脅殺拜登，被FBI擊斃。(網上圖片)

美國猶他州一名75歲男子在網上發文，威脅殺死總統拜登，聯邦調查局(FBI)人員在拘捕行動中將他擊斃。據指，FBI相關調查於4月開始，6月通知美國特勤局，經過幾個月調查後認為相關威脅是「可信的」。

當地周三(9日)早上6時許，聯邦調查局人員到涉案男子Craig Robertson位於普羅沃的住所進行搜查及拘捕，過程中Craig Robertson被擊斃。據稱他當時用槍指向執法人員，當局指他可能擁有多支槍械，包括一支狙擊步槍。鹽湖城FBI發聲明表示，局方嚴肅對待所有涉及特工或特遣部隊成員的槍擊事件。此案正接受FBI監察部門審查。