美國男子謀害22名老婦被判無期徒刑　最終死在獄友手中

終被同因謀殺罪服刑的獄友殺害

根據《美聯社》報道，切米爾全都鎖定年長的老婦下手，前幾名受害人原本都被認定為自然死亡，然而她們的家中都有財物失竊。直到2018年，一名91歲的婦人在切米爾的襲擊中存活了下來，她告訴警方一名男子強行闖入她的公寓，試圖用枕頭悶死她，並搶走了她的珠寶。第二天，他們在切米爾公寓的停車場發現了珠寶和現金，他還扔掉了一個紅色的大珠寶盒，警方憑裏面的資料找到了81歲的哈里斯 (Lu Thi Harris) 的住家，但她已死在臥室裡。

切米爾被捕後，該地區警方重新審查了死亡事件，對他的指控也隨之增加。切莫默一共被指控22項死刑謀殺罪。其中13項指控發生在達拉斯縣，9項指控發生在鄰近的科林縣。切米爾因為其中兩項指控被定罪而被判處無期徒刑。在切米爾被殺害大約兩週前，德州的100所監獄罕見地在全州範圍內被封鎖，原因是設施內殺人事件數量增加，監獄官員稱這些案件與毒品有關。沒想到還是阻止不了切米爾遇害。德州刑事司法部發言人漢娜·哈尼(Hannah Haney) 表示，切米爾是被同因謀殺罪在監獄服刑的獄友殺害的。哈尼沒有透露獄友的名字、切米爾的死因以及可能導致殺戮的原因。而受害者的家人也對米切爾的死訊感到震驚，同時也覺得寛慰，其中一名受害者家屬表示：「我的母親在恐懼中死去，而這個人的過世並不平靜，感覺他沒有輕易逃脫，這讓我鬆了一口氣。」



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