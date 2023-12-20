熱門搜尋:
旅發局餐飲消費券 天氣 工展會2023 新資本投資者入境計劃 甘肅地震 MIRROR 黎智英 聖誕節2023 周海媚 恒生指數 日圓匯率 叱咤2023 肺炎支原體 年少日記 YOHO WEST 新聞女王 騙案 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 冬天 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身
Ad Block Ad Block
返回
國際
2023-12-20 16:30:00

美國男子2.6cm鼻環洞打破健力士世界紀錄　困擾是不能大啖咀嚼

分享：
美國男子2.6cm鼻環洞打破健力士世界紀錄　困擾是不能大啖咀嚼

美國男子2.6cm鼻環洞打破健力士世界紀錄　困擾是不能大啖咀嚼

美國密西根州一名男子的鼻環洞直徑達2.6cm闊，成功獲得健力士世界紀錄認證，成為記錄保持人。住在門羅市的皮佛 (Colton Pifer) 在18歲時穿了鼻環，大約在5年後開始進行身體改造，將鼻環洞擴張。當他達到一定的大小後，本來打算停下來，但很多人開始問他是不是想要打破健力士世界紀錄，他好奇之下查了之前的記錄保持人，發現似乎並不是那麼遙不可及。

美國男子Colton Pifer 2.6cm鼻環洞打破健力士世界紀錄 美國男子Colton Pifer 2.6cm鼻環洞打破健力士世界紀錄 美國男子Colton Pifer 2.6cm鼻環洞打破健力士世界紀錄 美國男子Colton Pifer 2.6cm鼻環洞打破健力士世界紀錄 美國男子Colton Pifer 2.6cm鼻環洞打破健力士世界紀錄 美國男子Colton Pifer 2.6cm鼻環洞打破健力士世界紀錄 美國男子Colton Pifer 2.6cm鼻環洞打破健力士世界紀錄
Ad Block

市面已找不到適合他尺寸的擴鼻環

而皮佛的叔叔也鼓勵他，他的叔叔本身也有一些身體改造。「我非常尊敬他，認為他所做的事情非常酷，他比我做了更多的改造，比如角植入物之類的。如果沒有他，我想我不會做這件事。」皮佛說。不過打破記錄的過程可不輕鬆，皮佛表示在鼻環洞大到一定程度後，擴鼻環就會開始擠壓到鼻子的軟骨，產生一種不太舒服的感覺。對皮佛來說，擴張他的鼻環洞有點困難，因為軟骨比鼻中隔肉更硬，需要更長的時間來拉伸和扭曲，更不用說那種疼痛感，且傷口需要更長的時間才能痊癒。他甚至必須訂製擴鼻環，因為市面上已經找不到適合他的尺寸。另外一個困擾是，過大的擴鼻環總是會妨礙他喝水或吃東西，他無法大口咬三明治或漢堡，只能拿刀叉慢慢吃。然而他的努力並沒有白費，在今年的8月17日，皮佛成功以2.6cm打破之前的記錄，成為新一代的最大鼻環洞記錄保持人。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受