美國男子2.6cm鼻環洞打破健力士世界紀錄　困擾是不能大啖咀嚼

美國密西根州一名男子的鼻環洞直徑達2.6cm闊，成功獲得健力士世界紀錄認證，成為記錄保持人。住在門羅市的皮佛 (Colton Pifer) 在18歲時穿了鼻環，大約在5年後開始進行身體改造，將鼻環洞擴張。當他達到一定的大小後，本來打算停下來，但很多人開始問他是不是想要打破健力士世界紀錄，他好奇之下查了之前的記錄保持人，發現似乎並不是那麼遙不可及。

市面已找不到適合他尺寸的擴鼻環

而皮佛的叔叔也鼓勵他，他的叔叔本身也有一些身體改造。「我非常尊敬他，認為他所做的事情非常酷，他比我做了更多的改造，比如角植入物之類的。如果沒有他，我想我不會做這件事。」皮佛說。不過打破記錄的過程可不輕鬆，皮佛表示在鼻環洞大到一定程度後，擴鼻環就會開始擠壓到鼻子的軟骨，產生一種不太舒服的感覺。對皮佛來說，擴張他的鼻環洞有點困難，因為軟骨比鼻中隔肉更硬，需要更長的時間來拉伸和扭曲，更不用說那種疼痛感，且傷口需要更長的時間才能痊癒。他甚至必須訂製擴鼻環，因為市面上已經找不到適合他的尺寸。另外一個困擾是，過大的擴鼻環總是會妨礙他喝水或吃東西，他無法大口咬三明治或漢堡，只能拿刀叉慢慢吃。然而他的努力並沒有白費，在今年的8月17日，皮佛成功以2.6cm打破之前的記錄，成為新一代的最大鼻環洞記錄保持人。