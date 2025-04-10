美國男幫母親搬家具發現一疊刮刮樂　喜中39萬

美國馬里蘭州一名男子日前在幫母親搬家具時，意外發現一疊原本作為聖誕禮物的刮刮樂彩券，其中一張竟中得5萬美元（約38.8萬港元）大獎，這份遲來的聖誕驚喜讓全家人喜出望外。
彩券本是母親為子女準備的成年聖誕禮物
根據《紐約郵報》報道，這名不願具名的男子在幫母親搬家具時，發現了幾張馬里蘭州刮刮樂彩券，這些彩券原本是母親準備作為成年子女聖誕禮物的一部分。「我問媽媽：『我可以刮這些彩券嗎？』」這名男子向馬里蘭州彩券局表示。母親同意了，但附帶一個條件：如果中獎就要平分獎金。
這名男子將彩券帶回家後，與妻子一同刮開。在五張彩券中，有三張中獎，分別是6美元、15美元，以及一張「假日幸運翻倍」（Holiday Luck Doubler）彩券。經仔細查看規則後，他們驚喜地發現這張「假日幸運翻倍」彩券竟中得5萬美元大獎。
「這是真的嗎？」他的妻子回憶當時的情景時表示。起初他們以為這可能是惡作劇，男子立即打電話向母親確認。直到他們前往彩券局領獎時，才確認這確實是一張價值5萬美元的中獎彩券。
為了紀念母親堅持平分獎金的承諾，這對母子在領獎時將他們的團隊命名為「我們要平分」（We'll Split It）。這名兒子表示，他計劃將獎金用於購房儲蓄，並償還欠母親的債務。「所以她實際上會得到更多，」他笑著說。而這位母親也計劃與其他子女分享她的那份獎金，讓這份遲來的聖誕驚喜惠及全家。
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