美國男往面試路上驚見4米長巨獸　大鱷魚嘴裏叼着人類遺體

美國佛羅里達州發生一起相當駭人的事件。一條長達4米的鱷魚被人發現叼着人類屍體沿運河移動，嚇得目擊者趕緊報案。
警射殺鱷魚後拉出人類遺體
據《紐約郵報》（The New York Post）報道，當地時間22日，一名男子布拉德 (JaMarcus Bullard) 在克利爾沃特（Clearwater）以南4英里處的小社區拉戈（Largo）的運河上看到這條鱷魚，當時他正要趕着去面試，然而定睛一看，布拉德發現鱷魚嘴裏竟然叼着一具人類遺體，他立刻向拉戈消防局報案。
消防人員到場，迅速將鱷魚從水中拉出來，並向牠開槍。在射殺鱷魚後，才拉出牠嘴裏的人類遺體。
公園內湖泊以棲息鱷魚聞名
當地居民表示他們有聽到槍響，當地治安官辦公室也證實，受害者和鱷魚都是從運河中被拉出來的，但拒絕透露他們是否就是扣動扳機的人。
據悉該地區靠近熱門的里奇克雷斯特公園（Ridgecrest Park），公園內有一個佔地5英畝的湖泊，以棲息鱷魚而聞名。
當地居民表示，這些鱷魚經常在附近徘徊，但22日被殺死的鱷魚是他們看過最大的鱷魚之一。而調查人員仍在試圖確定該具死者的死因，以釐清是否與鱷魚攻擊有關。
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