美國男往面試路上驚見4米長巨獸 大鱷魚嘴裏叼着人類遺體

美國佛羅里達州發生一起相當駭人的事件。一條長達4米的鱷魚被人發現叼着人類屍體沿運河移動，嚇得目擊者趕緊報案。

警射殺鱷魚後拉出人類遺體

據《紐約郵報》（The New York Post）報道，當地時間22日，一名男子布拉德 (JaMarcus Bullard) 在克利爾沃特（Clearwater）以南4英里處的小社區拉戈（Largo）的運河上看到這條鱷魚，當時他正要趕着去面試，然而定睛一看，布拉德發現鱷魚嘴裏竟然叼着一具人類遺體，他立刻向拉戈消防局報案。

消防人員到場，迅速將鱷魚從水中拉出來，並向牠開槍。在射殺鱷魚後，才拉出牠嘴裏的人類遺體。