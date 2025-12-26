美國男患「小陰莖症」不到2.5厘米　受訪盼鼓勵同路人

一名美國北卡羅萊納州男子菲利普斯（Michael Phillips）透露，自己可能擁有「世界上最小的陰莖」，他分享自己患有「小陰莖症」（micropenis），其生殖器長度不到一英吋（2.54厘米）。他也提到，這項罕病嚴重影響他的感情生活與性關係。

《紐約郵報》報道，36歲的菲利普斯接受《IGV Official》訪問時坦言：「我仍不確定自己是否已完全接受擁有小陰莖事實。」他透露，過去雖有數次性經驗，但都因無法順利進行而作罷：「從那之後我就停止嘗試約會，也對此失去興趣。」

影響全球0.6%人口

報道引述克里夫蘭診所（Cleveland Clinic）的定義，小陰莖症通常在嬰兒期或幼兒期就會被發現。這項病症僅影響全球0.6%的人口，通常是胎兒時期睪固酮缺乏導致。