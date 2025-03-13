美國男慘遭繼母囚虐21年　冒死縱火逃出魔窟

美國康乃狄克州一名狠毒繼母竟將繼子囚禁在家長達21年，期間不斷折磨對方至骨瘦如柴。現年32歲的受害人於近日在家中冒死縱火，終於逃出「地獄」，獲救時他的體重僅有30.8公斤。

受害人表示是故意縱火：我想要自由



據《紐約郵報》（New York Post）8日報道，現年32歲的受害人於2月17日被消防員救出， 因吸入煙霧和燒傷而接受治療時，他告訴急救人員，他是在用來睡覺的狹小儲藏室裡故意縱火的，以逃離這個恐怖地獄。

受害人 表示 「 我想要自由 」 ，並解釋說自己從11歲左右就被繼母沙利文（Kimberly Sullivan）囚禁，至今已有20多年。事發當天（2月17日）他 用洗手液、影印紙和打火機點火，這些都是他一年前從已故父親的一件夾克口袋裡發現的。