美國男慘遭繼母囚虐21年　冒死縱火逃出魔窟

美國康乃狄克州一名狠毒繼母竟將繼子囚禁在家長達21年，期間不斷折磨對方至骨瘦如柴。現年32歲的受害人於近日在家中冒死縱火，終於逃出「地獄」，獲救時他的體重僅有30.8公斤。
受害人表示是故意縱火：我想要自由
據《紐約郵報》（New York Post）8日報道，現年32歲的受害人於2月17日被消防員救出，因吸入煙霧和燒傷而接受治療時，他告訴急救人員，他是在用來睡覺的狹小儲藏室裡故意縱火的，以逃離這個恐怖地獄。
受害人表示「我想要自由」，並解釋說自己從11歲左右就被繼母沙利文（Kimberly Sullivan）囚禁，至今已有20多年。事發當天（2月17日）他用洗手液、影印紙和打火機點火，這些都是他一年前從已故父親的一件夾克口袋裡發現的。
據警方調查發現，受害者被監禁20多年，期間遭受飢餓、虐待、忽視和「不人道的待遇」。受害者獲救時身體瘦弱，體重僅有30.8公斤，多年來沒有接受任何醫療檢查或牙科護理。
受害者從小每天只能喝2杯水
據報道，受害者自述從小和父親、繼母等人生活時，每天只能喝2杯水，為解渴他甚至直接喝馬桶水，還曾在小學時因為過於飢餓偷別人的食物和吃垃圾桶裡的東西。在青少年時期及成年後，他被迫只能用瓶子和報紙上廁所。為了重獲自由，受害者在「明知自己可能會死亡的情況下」縱火。
據受理此案的檢察官瑟基爾森（Don Therkildsen）表示，這一令人髮指的案件屬實，直言「就像恐怖電影裡的情節」。受害人繼母、現年56歲的嫌犯沙利文被指控犯有人身侵犯、綁架、虐待等多項罪名被捕，目前拒不認罪。據悉，受害人的父親在去年去世。
據報道，住在受害人隔壁的一對夫婦在受訪時表示，沙利文一家大部分時間都獨來獨往，他們從未在這棟房子之外見過受害人。其他鄰居則表示，他們碰到沙利文和她的兩個女兒會寒暄，未發現嫌犯有異常狀況。
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