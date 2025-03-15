美國男服藥治脫髮致陽萎　批遙距醫療未講清楚副作用

美國一名26歲前陸軍中士，近日透過線上「遠距醫療」取得一款治療掉髮的藥物，豈料不久他感到焦慮、頭暈和言語不清，性欲也急劇下降，甚至「小弟弟」也萎縮變小，他質疑遙距醫療可靠性，未清楚說明藥物副作用。

主要成分為「非那雄胺」

「遙距醫療」是指結合電腦、通訊技術、與醫療專業技術，讓醫生與病人線上互動，達到診療目的。

綜合美媒報道，這名前陸軍中士米利奇（Mark Millich）日前在線上遙距醫療「Hims.com 」填寫一份簡短問卷，幾天後就收到對方寄來的治療掉髮藥物「保康絲」（Propecia），其主要成分為「非那雄胺」（finasteride），主要作用為治療前列腺增生與雄性禿。