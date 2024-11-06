美國男約女海邊「野戰」　被捆綁後遭女方男友持斧猛砍

美國佛州一名男子邀約陌生女子到海邊發生性行為，結果被對方用繩子綁起來，甚至疑似遭女方男友用斧頭攻擊，導致他全身流血重傷，最後順利掙脫逃到大街被警方目擊，事件才曝光。

根據外媒報導，事發在今年10月30日晚間8時30分，地點位於美國佛州奧蒙德海灘市（Ormond Beach），一名男子當天傍晚和18歲陌生女子卡格爾（Alana Cagle）一起到海灘，讓對方用繩子綁起來發生「性關係」，然而當他雙腿被綁後，24歲男子斯特里特（Wayne Streeter）突然出現，讓男子嚇到試圖解開繩子逃跑，結果卡格爾卻整個人跳到他身上。

男子身上有刀傷流血

後來，男子好不容易才掙脫，沒想到又被斯特里特追上來抓住，緊緊勒住脖子，甚至疑似用斧頭攻擊他，所幸他順利逃脫並逃到大街上，然而被警方發現他上半身沒穿、大喊大叫，而且雙腿膝蓋、小腿、腹部和背部都有刀傷流血，後來在車上找到卡格爾和斯特里特2人，發現2人是男女朋友，同時也在車上、海灘上發現血跡。

對此，斯特里特表示，原本開車和女友到海邊，他看到對方疑似要攻擊女友，所以才會上前救人，過程中並沒有使用任何武器。對此，目前2人被控加重毆擊罪，預計於11月26日出庭。

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