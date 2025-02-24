美國男自製炸彈炸女網友屋企　連串犯罪計劃包括「放蛇吞人」被判入獄20年

美國喬治亞州一名男子與同夥2023年在一名經交友軟體認識的女網友家中引爆炸彈，還策畫讓蟒蛇吞食受害者女兒，行徑令人髮指。他近日在法庭認罪，被判處20年聯邦監禁。

格洛瑟承認自己與同夥討論「制定計劃，殺害、恐嚇、騷擾或傷害」被害者。認罪書中詳列了駭人聽聞的手段，包括朝受害者的家門射箭；取得並放一條大蟒蛇到受害者家中吞食其女兒；將狗大便、老鼠屍體寄到受害者家中；剝下受害者的頭皮；炸毀受害者的家。

法庭文件和證詞指出，爆炸對房屋造成了嚴重損壞。格洛瑟與其同夥 金賽 （ Caleb Kinsey ）隨後被捕，並於2024年3月遭聯邦起訴。

檢察官稱，格洛瑟在此之前於一款約會交友軟體上認識了受害者，但2人未能建立進一步關係。

根據照片找到受害者住所

格洛瑟還根據受害者先前與他分享的照片，循線找到其住所。 金賽 在網上購買材料零件後，2人製造了一枚炸彈，用該炸彈炸毀受害者的家。且在事發後，格洛瑟還僱用清潔公司來清理他住處的地毯，以掩蓋製造炸彈的痕跡。

檢方稱，這起案件的惡意暴力程度令人震驚，幸運的是，沒有人在這場可怕犯罪中喪命。

根據檢察官辦公室的聲明，格洛瑟因跟蹤和使用爆炸物實施另一項重罪被判處240個月監禁。法官還判處他須向2名受害者支付50萬7781美元（約395萬港元）的賠償金，並接受3年獄後監督。而 金賽目前 因無關指控在路易斯安那州被拘留，等待檢方起訴。

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