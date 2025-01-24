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國際
2025-01-24 11:15:08

美國男跌倒照X光驚見體內遍布白點　醫生：豬肉絛蟲卵

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一名男子的骨盆腔布滿數百個蟲卵。（示意圖／翻攝Freepik）

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美國佛州一名急症室醫生，最近在網上分享一張「瘋狂Ｘ光照」，一名病人因為跌倒致臀部疼痛。不料Ｘ光一照，發現體內滿滿的都是白色點點，原來他感染了豬肉絛蟲，全部都是蟲卵。

據英國太陽報報道，美國佛州醫生加利（Sam Ghali ）在社交平台Ｘ分享了這名未透露姓名男子的照片，並稱「這是我見過最瘋狂的Ｘ光照之一」。

寄生到人體任何地方

他解釋：「這是一種被稱為囊蟲病 cysticercosis）的疾病，基本上，這是豬肉絛蟲Taenia solium）的幼體（囊尾幼蟲）」。根據加利的說法，這種情況是由於人類食用了生豬肉或未煮熟的豬肉，然後在人的胃腸道中感染了絛蟲

加利表示，「這些幼蟲會寄生到人體的任何地方」，據悉包括大腦、皮下肌肉組織或組織或脊髓等部位。該名患者身上，肌肉和臀部及腿部的軟組織都受到了嚴重影響，幸好體內這些幼蟲都已鈣化死亡，並未對患者性命造成危及。

可以導致死亡

該名男子是因跌倒髖部骨折而接受X光檢查，才發現了自己體內竟有這麼多蟲卵。一般情況下染囊蟲病後，沒有任何症狀。但若腦部、眼睛或脊髓受到感染，會引發嚴重後遺症，甚至可以導致死亡。

囊蟲病通常源自進食有絛蟲卵的食物或水引起，最常見的是因為吃生菜。醫師建議進食時，應該要盡量避免吃生豬肉、牛肉，或是受到污染的蔬菜、水源。一般的囊蟲病不一定要治療，除非有神經系統的症狀，才會需要進行藥物治療。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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