美國佛州一名急症室醫生，最近在網上分享一張「瘋狂Ｘ光照」，一名病人因為跌倒致臀部疼痛。不料Ｘ光一照，發現體內滿滿的都是白色點點，原來他感染了豬肉絛蟲，全部都是蟲卵。

據英國《太陽報》報道，美國佛州醫生加利（Sam Ghali ）在社交平台Ｘ分享了這名未透露姓名男子的照片，並稱「這是我見過最瘋狂的Ｘ光照之一」。

寄生到人體任何地方

他解釋：「這是一種被稱為囊蟲病（ cysticercosis）的疾病，基本上，這是豬肉絛蟲（Taenia solium）的幼體（囊尾幼蟲）」。根據加利的說法，這種情況是由於人類食用了生豬肉或未煮熟的豬肉，然後在人的胃腸道中感染了絛蟲。

加利表示，「這些幼蟲會寄生到人體的任何地方」，據悉包括大腦、皮下肌肉組織或組織或脊髓等部位。該名患者身上，肌肉和臀部及腿部的軟組織都受到了嚴重影響，幸好體內這些幼蟲都已鈣化死亡，並未對患者性命造成危及。