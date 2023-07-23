美國男遭跳蝨叮咬染怪病全身器官衰竭　搶救11天手腳截肢保命

記者彭巧蓁／綜合報道
美國一名35歲的男子因遭到跳蝨叮咬，不幸感染斑疹傷寒（typhus），在鬼門關走了一回。最後雖然幸運撿回一條命，但他的雙手前肢和半條腿都被截掉。
35歲的科爾霍夫 (Michael Kohlhof) 最初是出現類似嚴重流感的症狀，腳趾也失去知覺，被家人送到醫院急診。不久之後，他出現感染性休克，被緊急送往加護病房。
升壓藥致四肢出現乾性壞疽
短短的24小時內，科爾霍夫的病情迅速惡化，器官開始衰竭，需要使用呼吸機、透析、抗生素、升壓藥和多種靜脈注射藥物來維持生命，醫生甚至對家人開出了病危通知。
在經過醫護團隊11天的搶救後，科爾霍夫的情況總算是穩定下來，然而卻造成嚴重的後遺症。由於升壓藥的關係，導致他的四肢出現乾性壞疽，醫生必須要替他截肢保命。最終科爾霍夫失去了兩隻手的前肢以及半條腿。
類型在美國極為罕見
醫生告訴家人，科爾霍夫患的斑疹傷寒類型在美國極為罕見，傳染途徑是透過跳蝨的叮咬。
據美國疾病控制與預防中心表示，跳蚤傳播的斑疹傷寒發生在世界各地的熱帶和亞熱帶氣候中，包括美國紐約州、南加州、夏威夷和德州。
科爾霍夫平時一名雜工和兼職的寵物保母，喜愛藝術，也經常去當義工，失去雙手勢必會對他的生活造成巨大影響。他的哥哥安慰他，他只需找到新的方式來鍛鍊，「完成夢想從來不是你的手，而是心中的想法。」
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章