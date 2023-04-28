美國男遭4警闖入家中上手銬逮捕　替未成年兒子「穿耳洞」涉違法（有片）

記者陳怡伶／綜合報道 不少人為了佩戴耳環，都會選擇打耳洞。這看似普通不過的舉動卻讓美國一名男子被警方闖入其住家後上銬帶走。 據《NBC NEWS》報道，這宗事件日前發生在美國阿肯色州，45歲的薛蘭德（Jeremy Sherland）因擅自替未成年的兒子穿耳洞，遭當地警方上門逮捕。原因是根據當地法律規定，無論是否有父母同意，16歲以下的未成年者若進行打耳洞等「人體藝術行為」，皆屬於違法，有機會被罰款。

妻：「未經許可闖入我家」 從TikTok影片畫面可看到，4名警察突然闖進薛蘭德的家中，立刻把他壓制在牆上，扣上手銬。妻子見狀上前詢問原因並且試圖阻止，但薛蘭德仍被4名警察逮捕帶走。 薛蘭德被帶上警車時，可聽到薛蘭德的兒子不斷地大喊「是我自己想要穿耳洞」，「你們為什麼要逮捕他」。薛蘭德妻子也憤怒表示，「因為沒有執照穿耳洞，需要出動3、4個警察來我家？他們未經許可闖入我家」。