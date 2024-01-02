美國疑遭綁架17歲中國留學生尋回　據指陷電騙自我隔離

一名身在美國猶他州的17歲中國男留學生Kai Zhuang (音譯：莊凱)早前失蹤，疑似遭到綁架。猶他州Riverdale警方表示， 莊凱已被尋回。中國駐美國使館發言人表示，在美國警方、中國駐美國使館和中國國內公安機關等多方努力下，該名留學生已於當地時間12月31日晚安全找到，目前身體狀況良好。
莊凱於上周四(2023年12月28日)起在猶他州失蹤，懷疑遭綁架。警方表示，莊凱受到網絡勒贖者的「操控」，讓他誤信他在中國的家人受到威脅；綁匪亦提供莊凱的照片給他在中國的家人，讓他父母相信莊凱在海外遇到危險。據了解，莊凱父母已支付了8萬美元贖金，存入中國一間銀行的戶口內。
莊凱曾購買露營裝備 按綁匪要求自我隔離
美國《ABC》報道，警方表示，莊凱疑遭綁架後，調查後發現他於上月20日曾購買露營裝備，並計劃到里弗代爾以南約75英里一個營地，按綁匪要求自我隔離。警方之後派員及出動無人機搜索，終於31日晚在猶他州布里格姆城峽谷地區山腰處的一個帳篷裡找到他。當時帳篷有電熱毯、睡袋及有限食物與數部手機，莊凱顯得恐慌及寒冷。
中國駐美使館發言人指，據當地警方介紹，該名留學生遭遇虛擬綁架電訊詐騙，目前案件仍在進一步偵辦中。使館再次提醒在美中國公民，特別是在美留學人員務必提高安全意識，加強安全防範，高度警惕虛擬綁架等電訊網絡詐騙，避免人身和財產安全受損。