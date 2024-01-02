美國疑遭綁架17歲中國留學生尋回　據指陷電騙自我隔離

一名身在美國猶他州的17歲中國男留學生Kai Zhuang (音譯：莊凱)早前失蹤，疑似遭到綁架。猶他州Riverdale警方表示， 莊凱已被尋回。中國駐美國使館發言人表示，在美國警方、中國駐美國使館和中國國內公安機關等多方努力下，該名留學生已於當地時間12月31日晚安全找到，目前身體狀況良好。

莊凱於上周四(2023年12月28日)起在猶他州失蹤，懷疑遭綁架。警方表示，莊凱受到網絡勒贖者的「操控」，讓他誤信他在中國的家人受到威脅；綁匪亦提供莊凱的照片給他在中國的家人，讓他父母相信莊凱在海外遇到危險。據了解，莊凱父母已支付了8萬美元贖金，存入中國一間銀行的戶口內。