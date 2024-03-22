美國癱瘓女受困梳化12年全身腐爛亡　父母涉過失殺人判監40年

美國南部的路易斯安那州，近年發生了一宗令人震驚的事件。36歲的女子萊西（Lacey Fletcher）的屍體被發現在她家中的梳化上，情況極其可怕。她的全身已經腐爛，長滿了蛆蟲，而身上更是沾滿了排泄物，讓人難以置信。
據當地警方報告，2022年1月，萊西的父母打緊急熱線，指女兒已死。當緊急服務人員進入萊西的住所時，發現了這可怕的景象。萊西的屍體躺在沙發上，周圍散發出令人無法忍受的惡臭。屋內一片混亂，堆滿了垃圾和污垢。
患自閉症與社交焦慮
萊西被診斷出自閉症與社交焦慮，同時罹患罕見疾病「閉鎖綜合症」（Locked-in syndrome），全身癱瘓，無法自由活動、自主說話。法醫研判，她生前已坐在梳化上12年，以至身體隨排泄物溶入梳化，死因是嚴重醫療疏忽導致的長期營養不良、失去行動能力、急性潰瘍、骨髓炎等。她的父母因此被指控疏忽與過失殺人罪，於2024年3月20日各被判處40年有期徒刑。
萊西的死亡引起了社區的廣泛關注和討論。許多人對於社會對於心理健康問題的忽視感到擔憂，認為應該提供更多的支持和資源給那些可能陷入困境的人。此外，對於社會孤立和孤獨感的影響也成為了人們關注的焦點。
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