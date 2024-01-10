美國登月遇挫　遊隼號流失太多燃料無法著陸

美國航天機器人技術公司Astrobotic表示，由於「遊隼號」(Peregrine)月球著陸器流失太多燃料，已經沒有機會在月球軟著陸，意味著美國50多年來的首次登月任務，以及首次由私人企業承擔的登月任務遭遇挫敗。美國太空總署(NASA) 宣布，將今年和明年的兩項探月任務各推遲1年。
Astrobotic表示，周一升空的「遊隼」號月球著陸器，由於流失太多推進劑，已經沒有機會在月球軟著陸，公司估計遊隼號剩下可以使用約40個小時用作燃料的推進劑，多於之前的估算，計劃在推進劑耗盡前，將遊隼號作為太空船運作，工程人員將確定遊隼號在軌道上的新任務。
NASA宣布推遲2項探月任務
遊隼號是在美東時間星期一(8日)凌晨於佛羅里達州卡納維拉爾角太空軍基地發射升空，原本計劃下月23日登月，但遊隼號與火箭分離後，推進系統出現故障，導致推進劑嚴重流失。NASA署長尼爾森(Bill Nelson)其後宣布，原本計畫年底派出4名太空人繞月飛行，但因為技術問題，任務將推遲到明年9月。另外，美國阿提米絲3號(Artemis 3)載人登月任務從2025年延後至2026年，以便給予承包商更多的時間克服挑戰，強調安全是首要任務。