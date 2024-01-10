美國登月遇挫　遊隼號流失太多燃料無法著陸

美國航天機器人技術公司Astrobotic表示，由於「遊隼號」(Peregrine)月球著陸器流失太多燃料，已經沒有機會在月球軟著陸，意味著美國50多年來的首次登月任務，以及首次由私人企業承擔的登月任務遭遇挫敗。美國太空總署(NASA) 宣布，將今年和明年的兩項探月任務各推遲1年。

Astrobotic表示，周一升空的「遊隼」號月球著陸器，由於流失太多推進劑，已經沒有機會在月球軟著陸，公司估計遊隼號剩下可以使用約40個小時用作燃料的推進劑，多於之前的估算，計劃在推進劑耗盡前，將遊隼號作為太空船運作，工程人員將確定遊隼號在軌道上的新任務。