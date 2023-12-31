美國發生首宗Tesla Cybertruck撞車事故　對方車頭全毀

Tesla推出的純電動皮卡車Cybertruck傳出全球首宗意外！美國加州一輛Cybertruck與一輛豐田Corolla發生碰撞事故，豐田前端被撞爛，而Cybertruck司機僅受輕傷。

根據美國加州公路巡邏隊(CHP) 提供的報告，當地時間12月28日下午2點左右，在加州帕洛阿爾託的35號州際公路發生一宗汽車相撞意外。一輛豐田Corolla向南行駛時失控撞上邊坡，然後又轉向道路，越過雙黃線，與迎面駛來的一輛Tesla Cybertruck相撞。

從Reddit論壇上流傳的圖片可以看到，豐田Corolla遭受嚴重損壞，前端凹陷，引擎蓋打開，不過17歲的司機毫髮無傷。而Tesla Cybertruck的司機僅受輕傷，拒絕到醫院治療。