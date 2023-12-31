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國際
2023-12-31 13:49:34

美國發生首宗Tesla Cybertruck撞車事故　對方車頭全毀

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美國發生首宗Cybertruck碰撞事故。（圖／翻攝自X＠Tesla）

Tesla推出的純電動皮卡車Cybertruck傳出全球首宗意外！美國加州一輛Cybertruck與一輛豐田Corolla發生碰撞事故，豐田前端被撞爛，而Cybertruck司機僅受輕傷。

根據美國加州公路巡邏隊(CHP) 提供的報告，當地時間12月28日下午2點左右，在加州帕洛阿爾託的35號州際公路發生一宗汽車相撞意外。一輛豐田Corolla向南行駛時失控撞上邊坡，然後又轉向道路，越過雙黃線，與迎面駛來的一輛Tesla Cybertruck相撞。

從Reddit論壇上流傳的圖片可以看到，豐田Corolla遭受嚴重損壞，前端凹陷，引擎蓋打開，不過17歲的司機毫髮無傷。而Tesla Cybertruck的司機僅受輕傷，拒絕到醫院治療。

根據初步事故報告，Cybertruck車上有載有三人，當時似乎並未在自動駕駛模式下行駛。

安全專家警告Cyber​​truck或有機會構成危險

Tesla第一批Cyber​​truck於上個月底交付給客戶，距離最初發布日期已近兩年，Cyber​​truck的上市也代表着Tesla首次進入皮卡市場。Tesla執行長馬斯克在11月30日於奧斯汀舉行的發布會上透過一系列特技展示Cyber​​truck的不銹鋼防彈車身以及防砸車窗。不過安全專家警告說，Cybertruck的棱角設計和鋼製外觀可能會對其他車輛和行人造成危險。

前公路安全保險協會負責人阿德里安·倫德（Adrian Lund）表示，「最大的問題是，如果他們真的使用厚不銹鋼使車輛的外殼變得非常堅硬，那麼當人們用頭撞到它時，就會造成巨大的傷害。」

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不過馬斯克本月在社交網站X上發文駁斥了類似的安全擔憂，「我們非常有信心，Cyber​​truck比其他卡車更安全，無論是對乘客還是行人來說都是如此。」

目前針對此事故，Tesla並沒有回應。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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