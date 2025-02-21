美國白人婦驚變「代母」誕黑人嬰　揭診所擺烏龍錯植胚胎

美國喬治亞州的一名白人女性在2023年選擇了一名白人捐贈者的精子，借助試管嬰兒技術成功懷孕，誰知竟生下一名黑人男嬰，事後才知是診所弄錯胚胎。近日，她提告診所要求經濟賠償。
選擇了白人捐贈者的精子
據美聯社18日報道，現年38歲的梅莉（Krystena Murray）來自喬治亞州薩凡納（Savannah），她在2023年12月生下一個健康的黑人男嬰，但她本人是白人，她的精子捐獻者也是白人，直到生下孩子的那一刻，她才發現這家名為「海岸生育專家」（Coastal Fertility Specialists）的診所竟然搞錯了胚胎。2024年初，她曾接受DNA測試，證實嬰兒與她沒有血緣關係。
梅莉表示，雖然她決心撫養自己辛苦生下的這個孩子，但在和當事診所反應此事後，診所的工作人員通知了嬰兒的親生父母，後者要求獲得孩子的監護權。 梅莉表示，律師告訴她不可能打贏官司，因此她不得不在孩子5個月時放棄了監護權。據其代理律師沃爾夫（Adam Wolf），目前梅莉仍不清楚自己的胚胎下落，以及這場烏龍是如何發生的。
「極端且令人憤慨」
梅莉於18日向涉事診所提起民事訴訟，指控該診所犯下了「極端且令人憤慨」的錯誤，導致她在不知情的情況下被迫成為「另一對夫婦的代孕媽媽」，陷入了持久的痛苦和煎熬中，要求當事診所予以經濟賠償。
據報道，「海岸生育專家」公司在全美共有4家診所，事發後該公司曾在一封電子郵件中向梅莉道歉並承認：「犯了一個前所未有的錯誤，導致胚胎移植混亂」。該公司表示，他們已採取新的保障措施，以防止將來發生類似錯誤，並在聲明中強調：「這是一次個別事件，沒有其他患者受到影響。」
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