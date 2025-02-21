美國白人婦驚變「代母」誕黑人嬰　揭診所擺烏龍錯植胚胎

美國喬治亞州的一名白人女性在2023年選擇了一名白人捐贈者的精子，借助試管嬰兒技術成功懷孕，誰知竟生下一名黑人男嬰，事後才知是診所弄錯胚胎。近日，她提告診所要求 經濟 賠償。

選擇了白人捐贈者的精子

據美聯社18日報道，現年38歲的梅莉 （ Krystena Murray ）來自 喬治亞州薩凡納 （ Savannah ），她在2023年12月生下一個健康的黑人男嬰，但她本人是白人，她的精子捐獻者也是白人，直到生下孩子的那一刻，她才發現這家名為 「海岸生育專家」（Coastal Fertility Specialists）的診所竟然 搞錯了胚胎。2024 年初，她曾接受DNA測試，證實嬰兒與她沒有血緣關係。

梅莉表示，雖然她決心撫養自己辛苦生下的這個孩子，但在和當事診所反應此事後，診所的工作人員通知了嬰兒的親生父母，後者要求獲得孩子的監護權。 梅莉表示，律師告訴她不可能打贏官司，因此她不得不在孩子5個月時放棄了監護權。據其代理律師沃爾夫（Adam Wolf），目前梅莉仍不清楚自己的胚胎下落，以及這場烏龍是如何發生的。