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國際
2023-12-20 15:10:00

美國百萬育兒Youtuber承認虐兒　家暴並洗腦孩子被惡魔附體

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露比時常在影片裡分享自己的育兒經驗。

美國猶他州（State of Utah）一名Youtuber露比（Ruby Franke），靠拍攝育兒影片獲百萬粉絲，不料在今年8月，卻傳出她虐待自己的兒子，而她18日在庭上，也承認了4項虐童罪名。露比經營的Youtube頻道名為「8 Passengers」，她時常在影片分享自己的育兒經驗，提供其他母親借鑒，不過私底下的她，卻是另外一副面孔，今年8月，露比12歲的兒子從家中窗戶爬出，向住在附近的鄰居討要水和食物，鄰居發現他的手腕、腳踝有遭人綑綁的痕跡，身形相當瘦弱，看起來營養不良，於是便向警方報案。

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灌輸孩子被魔鬼附身意識

警察到場後，當即將露比逮捕，調查後得知，露比長期給孩子洗腦，灌輸他們相信自己被魔鬼附身，需要服從母親的一切指令才可以避免厄運，而不只兒子，9歲的女兒也同樣慘遭毒手，不只沒有充足的水、食物，還要長時間在炎熱的戶外工作，除此之外，他們也被斷絕與外界的接觸，不得看書或是使用電子產品。露比的YouTube頻道於2015年成立，巔峰時期擁有250萬訂閱者，不過影片的許多內容其實也引發爭議，像是她會因為孩子忘記帶便當，就不給他吃午餐，或是使用過激的方式進行管教，先前曾有多人向兒福機構檢舉，無奈一直缺乏實質證據。最後檢察官以6項虐童最將露比起訴，不過她只願意承認其中4項，目前露比的YouTube頻道已經關閉，孩子們交由兒福部門保護，而她的4項罪行，合計最高可處60年監禁和4萬美元（約31.21萬港元）的罰款。

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文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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