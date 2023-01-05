美國眾議院仍未出議長　拜登：僵局令人感丟臉

美國國會眾議院議長選舉仍陷於僵局，經過連續兩日共6輪投票仍未有結果。共和黨雖然重奪眾議院控制權，但黨內強硬保守派表明不支持獲提名的共和黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)，部分議員更另行提名候選人角逐，麥卡錫仍未取得所需的218票。眾議院決定暫時休會至當地周四再繼續投票。美國總統拜登表示，選舉僵局令人感到丟臉。

眾議院的共和黨議員在周三繼續內鬨，有20名議員投票給另一名共和黨議員唐納德斯，亦有1名議員選擇不投票，令麥卡錫只取得201票；民主黨眾議員杰弗里斯(Hakeem Jeffries)繼續以212票再次佔據最多票數，兩人得票同樣未過半數。

麥卡錫表示，對當選議長仍然有信心，他在投票前表示會繼續與其他共和黨議員溝通，相信最終會勝出。

由於仍未有選出新議長，眾議院的運作繼續受影響，包括未能為議員進行宣誓及辯論法案等。