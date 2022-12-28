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國際
2022-12-28 11:17:00

美國眾議院禁止院方設備使用TikTok

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美國國會眾議院宣布，禁止所有眾議院設備使用中國字節跳動旗下短片分享平台抖音海外版TikTok美國眾議院總行政主任向全體議員及員工發信，所有由眾議院設備必須刪除TikTok，以後亦不可以下載。

美國眾議院禁止院方設備使用TikTok。(資料圖片)

美國眾議院禁止院方設備使用TikTok。(資料圖片)

美國國會眾議院的行政管理部門1227日下令所有議員和職員在由眾議院管理的所有設備刪除TikTok。根據美國政治新聞網站Politico職員在Twitter發布的截圖，眾議院行政主管辦公室以電子郵件形式向全部議員及職員發出通知，表示眾議院行政委員會已授權CAO網絡安全辦公室開始從由眾議院管理的所有設備上刪除TikTok，有關決定是跟隨國會早前通過的開支法案中，禁止聯邦政府設備使用TikTok的條款。

報道：多個部門考慮勒令TikTok出售美國業務。(資料圖片)

報道：多個部門考慮勒令TikTok出售美國業務。(資料圖片)

報道：多個部門考慮勒令TikTok出售美國業務

參議院14日亦通過法案，禁止聯邦雇員在政府的設備中使用影音軟體TikTok。與此同時，美國有越來越多的地方政府，也在採取行動，應對TikTok帶來的國安風險。

《華爾街日報》(The Wall Street Journal)昨日(27)引述消息報道，美國多個部門認應推動TikTok強制出售美國業務，以確保北京不能利用該平台來從事間諜活動和影響政局，否則難以消除TikTok安全風險。

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