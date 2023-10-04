美國眾議院臨時議長新官上任三把火　將佩洛西逐出國會大廈私人辦公室

美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）遭到罷免，由他的親密盟友麥克亨利（Patrick McHenry）接任成為臨時議長。而這位臨時議長上任後的第一件事，就是將佩洛西（Nancy Pelosi）逐出她的國會大廈私人辦公室。美國《福斯新聞》證實，眾議院臨時議長、北卡羅萊納州共和黨人麥克亨利已下令佩洛西在周三之前搬離她在國會大廈的私人辦公室。

佩洛西正參加已故參議員喪禮無法立刻取回私人物品

據《Politico》報道，佩洛西是透過電子郵件收到了驅逐通知，表示辦公室將重新分配，供議長使用。內容還寫道，「請於明天之前騰出空間，房間的鑰匙將被重新鎖定。」對此，佩洛西發表聲明說，「新任共和黨領導層必須做出所有重要決定，我們都在熱切等待。結果新任臨時議長採取的首要行動之一就是命令我立即騰出在國會大廈的辦公室。」佩洛西也透過發言人表示，由於她目前人在加州參加已故參議員范斯坦（Dianne Feinstein）的喪禮，因此無法立刻取回私人物品。最後她總結說，現在新的共和黨領導人已經解決了這個「重要問題」，希望他們能夠重新致力於對美國人民真正重要的事情。

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