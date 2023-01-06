美國眾議院議長選舉經11輪投票仍懸空　特朗普亦得票

美國國會眾議院議長選舉已進行3日合共11輪投票席位仍然懸空，成為164年來進行最多輪投票的一次。獲提名的共和黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)經過11輪投票，仍未能取得所需的218票，眾議院投票決定休會至周五中午。屬於民主黨的前議長佩洛西批評共和黨人對選舉議長的態度傲慢、輕浮，不尊重眾議院。

經過早兩日6輪投票，眾議院周四(5日)再開會投票，但未能取得突破，眾議院無法進行議員宣誓及開展任何議案處理工作，投票中有人提名前總統特朗普出任議長，雖然特朗普並非國會議員，但憲法無規定議長必須由國會議員擔任。 麥卡錫在第7、8輪投票的所得票數，繼續維持在201票，第9、10、11輪投票再流失1票，只得200票，20名拒絕支持他的黨友中，更有1人將票投給前總統特朗普。至於民主黨212名眾議員，就繼續全部投給民主黨領袖傑弗里斯(Hakeem Jeffries)。