美國矽谷傳Google中國籍工程師夫婦輕生　網民質疑與裁員有關

美國矽谷傳出雙屍命案！警方獲報在洛斯阿圖斯（Los Altos）的民宅中似乎有槍聲傳出，上門進行安全訪查時，赫然發現2名成年人已然斷氣，有消息指出2人為Google工程師。

根據《NBC》及《CBS》等媒體報道，本月16日洛斯阿圖斯發生雙屍命案，目前死因尚不清楚，死者身分也尚未確認。不過消息很快在當地社群傳開，有網友出面指稱2名死者為中國籍夫妻，都是Google工程師。