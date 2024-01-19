美國矽谷傳Google中國籍工程師夫婦輕生　網民質疑與裁員有關

美國矽谷傳出雙屍命案！警方獲報在洛斯阿圖斯（Los Altos）的民宅中似乎有槍聲傳出，上門進行安全訪查時，赫然發現2名成年人已然斷氣，有消息指出2人為Google工程師。
根據《NBC》及《CBS》等媒體報道，本月16日洛斯阿圖斯發生雙屍命案，目前死因尚不清楚，死者身分也尚未確認。不過消息很快在當地社群傳開，有網友出面指稱2名死者為中國籍夫妻，都是Google工程師。
警方仍在調查中
據《世界新聞網》報道，死者分別是34歲的Liren Chen和32歲的Xuanyi Yu，2人曾在矽谷的Google總部工作，兩人皆來自中國，為了教育和事業而移居美國。驗屍官將他們的死亡判定為謀殺輕生（murder-suicide），但背後真正的動機尚不清楚，警方仍在調查中。
有網友認為導致2人發生悲劇的原因可能與Google前陣子宣布裁員有關，還有人直接點名執行長皮查伊（Sundar Pichai）：「2條人命犧牲了，這樣你和高階主管就可以保住你們的獎金和股票，你應該為自己感到羞恥。」截至目前為止，當局對於案情的細節，包括動機和死者身分等都還沒有進一步的說法。
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