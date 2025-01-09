美國研究：只在早上喝咖啡助降低早死風險16% 原因與血液中炎症標記物有關

咖啡芳香馥郁，且有提神作用，不少人喜歡喝，美國一項長期研究顯示，適量攝取咖啡有助改善心臟健康及延長壽命，但這些益處取決於喝咖啡的時間，最佳飲用時間是早晨，原因與血液中的炎症標記物有關。 CNN報道，上述在《歐洲心臟期刊》(European Heart Journal)發表的研究，分析美國1999至2018年期間「國家健康與營養調查」中，逾4萬名年滿18歲成年人的飲食及健康數據，將其飲用咖啡時間分為早晨(凌晨4時至上午11時59分)、下午(中午12時至下午4時59分)、晚上(下午5時至翌日凌晨3時59分)。

比較「只在早晨飲用」和「整天飲用」咖啡的早死風險差異 研究團隊比較「只在早晨飲用」和「整天飲用」咖啡的差異，結果發現，相較於不喝咖啡的人，只在早晨喝咖啡的人早死風險降低16%，因心血管疾病死亡的風險降低31%，而整天喝咖啡的人並未顯示風險降低或增加。 為何與發炎標記物水平有關？ 研究團隊發現，血液中一些發炎標記物在早晨達到最高水平，因此早晨喝咖啡的抗炎作用，可能比其他時間更顯著。研究員指出，血液中的某些炎症標誌物有自己的「生物時鐘」，通常在早晨達到最高水平，因此僅在早晨喝咖啡，可能比分散於早晨、下午和晚上喝，更有效抗炎。

專家：下午或晚上喝咖啡影響健康 此外，研究發現，對於早晨喝咖啡的人，飲用的咖啡種類或飲用量(每天少於1杯或多於3杯)都不影響結果，只要在早晨飲，降低早死風險都勝過在其他時間飲。 但研究團隊表明，儘管這項研究已考慮多種混雜因素，但仍可能存在一些無法完全排除的因素，其中「無法排除早晨喝咖啡可能只是整體健康生活方式的一種標記，例如早晨喝咖啡的人可能更願意運動，或較少食用加工食品」。 不少專家早已提出，下午或晚上喝咖啡可能會干擾生理時鐘，以及褪黑激素等荷爾蒙水平，因而影響健康。