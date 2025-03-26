美國研究：咀嚼香口膠會吞下微膠粒 天然香口膠都含微膠粒

不少人喜歡咀嚼香口膠來讓口氣清新或減壓，美國最新研究卻發現，在咀嚼過程中，香口膠會釋放數以百計塑膠微粒到口裡。
微塑膠無處不在
接連有研究在世界各地發現愈來愈多「塑膠微粒」(又稱微膠粒、微塑膠)存在於不同領域，從山頂到海底，甚至在空氣中。更令人憂慮的是，不少研究發現，塑膠微粒可滲入人體，包括存在於肺部、血液和大腦，這引發其對健康影響的擔憂。
而上述尚未通過同儕審查的小型研究探討塑膠微粒進入人體的另一種少有被研究的途徑，是咀嚼香口膠。當中，加州大學洛杉磯分校(UCLA)博士生莉薩‧洛(Lisa Lowe)咀嚼了10種不同品牌的香口膠，每種各7片，研究員隨後對她的唾液進行化學分析。
每1克香口膠會釋出多少微塑膠？
結果顯示，1克香口膠平均會釋放100個塑膠微粒，部分品牌甚至會釋放超過600個。一般香口膠的平均重量為1.5克。研究員指出，每年嚼約180片香口膠的人，可能會攝入約3萬個塑膠微粒。
飲瓶裝水恐攝入微塑膠
然而，首席研究員、來自UCLA的莫漢蒂(Sanjay Mohanty)強調，比起其他人類攝入塑膠的方式，這個數量是微不足道。舉例，其他研究人員去年估計，每公升瓶裝水平均含有24萬個塑膠微粒。
研究員指出，市面上最常見香口膠的主要成分通常為合成橡膠，但產品包裝上並未明確標出塑膠成份，而是僅以「膠基」泛稱。研究員測試了5種合成橡膠香口膠，和5種以樹液等植物性聚合物製成的天然橡膠香口膠。莉薩‧洛表示：「令人驚訝的是，我們發現這兩種香口膠都含有大量塑膠微粒。」而幾乎所有的塑膠微粒都是在咀嚼的前8分鐘內釋出。