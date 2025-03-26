美國研究：咀嚼香口膠會吞下微膠粒 天然香口膠都含微膠粒

不少人喜歡咀嚼香口膠來讓口氣清新或減壓，美國最新研究卻發現，在咀嚼過程中，香口膠會釋放數以百計塑膠微粒到口裡。

微塑膠無處不在

接連有研究在世界各地發現愈來愈多「塑膠微粒」(又稱微膠粒、微塑膠)存在於不同領域，從山頂到海底，甚至在空氣中。更令人憂慮的是，不少研究發現，塑膠微粒可滲入人體，包括存在於肺部、血液和大腦，這引發其對健康影響的擔憂。

而上述尚未通過同儕審查的小型研究探討塑膠微粒進入人體的另一種少有被研究的途徑，是咀嚼香口膠。當中，加州大學洛杉磯分校(UCLA)博士生莉薩‧洛(Lisa Lowe)咀嚼了10種不同品牌的香口膠，每種各7片，研究員隨後對她的唾液進行化學分析。