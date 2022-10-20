美國研究：直髮產品增患子宮癌風險 或傷頭皮致化學品滲入人體

不少女性愛用直髮產品來轉換髮型，美國最新研究發現，經常使用直髮產品的女性患子宮癌風險，比從不使用的女性高出約2.5倍，但其他如染髮、漂髮、挑染(highlights)或盪捲髮產品並沒提高患癌風險。研究員指，直髮產品可能傷害頭皮，導致較多分量的化學品滲入人體，因而增加致癌風險。
這項由美國國家環境健康科學研究所(NIEHS)所做的研究，對美國33,947名35至74歲的不同種族女性使用美髮產品的情況，進行平均近11年的追蹤調查，期間378人患上子宮癌。參考其他風險因素後，研究員發現，一年內用過4次以上直髮產品的女性，患子宮癌的比率較沒有使用的高出逾2.5倍。
領導研究的NIEHS專家懷特(Alexandra White)表示，估計在70歲前從未用過直髮產品的女性中，有1.64%的人會患子宮癌，經常使用的女性，患癌風險增至4.05%。儘管這個風險倍增的比率令人憂慮，但相對而言，子宮癌是較少人罹患的癌症。
若干化學成分可能導致患子宮癌
這項研究與過往多項顯示直髮產品可能增加女性罹患荷爾蒙相關癌症風險的研究結果相符，例如懷特的團隊早前已發現效用持久的染髮劑和直髮產品，可能增加患乳癌和卵巢癌風險。其最新研究顯示，直髮產品含有的化學成分，如對羥基苯甲酸酯類防腐劑(parabens)、雙酚A(bisphenol A)、甲醛(formaldehyde)和金屬成分(metals)，可能導致患子宮癌風險增加。透過美髮產品，特別是直髮產品接觸化學成分的風險比其他個人護理產品較高，是因為直髮產品可能灼傷或損傷頭皮，導致化學品經傷口滲入人體。
非裔女性常用 或損害健康
美國每年新增癌症病例中，子宮癌僅約佔3%，卻是最常見的婦科癌症，估計今年有近6.6萬新症。研究中，約六成常用直髮產品的受訪者為非裔，儘管並沒發現某種族患癌風險較高，但直髮產品對非裔女性的不良影響可能較大，因她們比其他種族較常用。
最後懷特總結指，這是使用直髮產品和子宮癌之間存在關連的首個流行病學證據，但有必要進行更多研究，才能確定是哪些化學成分致癌。