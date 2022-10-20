美國研究：直髮產品增患子宮癌風險 或傷頭皮致化學品滲入人體

不少女性愛用直髮產品來轉換髮型，美國最新研究發現，經常使用直髮產品的女性患子宮癌風險，比從不使用的女性高出約2.5倍，但其他如染髮、漂髮、挑染(highlights)或盪捲髮產品並沒提高患癌風險。研究員指，直髮產品可能傷害頭皮，導致較多分量的化學品滲入人體，因而增加致癌風險。

這項由美國國家環境健康科學研究所(NIEHS)所做的研究，對美國33,947名35至74歲的不同種族女性使用美髮產品的情況，進行平均近11年的追蹤調查，期間378人患上子宮癌。參考其他風險因素後，研究員發現，一年內用過4次以上直髮產品的女性，患子宮癌的比率較沒有使用的高出逾2.5倍。

領導研究的NIEHS專家懷特(Alexandra White)表示，估計在70歲前從未用過直髮產品的女性中，有1.64%的人會患子宮癌，經常使用的女性，患癌風險增至4.05%。儘管這個風險倍增的比率令人憂慮，但相對而言，子宮癌是較少人罹患的癌症。