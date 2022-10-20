美國破從美生產商購軍備供俄羅斯網絡 涉核武部分零件現烏克蘭戰場

美國正尋求擴大對俄羅斯制裁及阻止俄逃避制裁，以迫使普京政府結束攻打烏克蘭之際，美國司法部周三公布搗破一個網絡，5名俄羅斯公民透過開設的公司，向美國生產商購入軍事技術和設備，然後賣給俄羅斯買家，甚至在烏克蘭戰場上的俄軍棄置武器中，發現美製電子零件。在另一案件中，有3名拉脫維亞人和1名烏克蘭人數月前被捕，被控偷運高精準電腦控制磨床機到俄羅斯。該設備可用於核武擴散和國防項目，須獲准許證才可出口或轉口到俄羅斯。

技術可用於彈道和高超音速導彈系統

檢方指5名涉案俄人其中兩人為Yury Orekhov和Svetlana Kuzurgasheva，他們所購入的電子零件和設備包括半導體、雷達和衛星，並透過一間德國公司運送有關軍事技術和委內瑞拉石油給俄羅斯買家。Orekhov周一在德國被，另一名被控俄人Artem Uss則於意大利落網。美國財政部也在周三宣布制裁Orekhov和他控制的兩間公司Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH(NDA)和Opus Energy Trading LLC。財政部形容Orekhov為採購員，其部分輸給俄羅斯用家的軍事和敏感軍民兩用技術違反出口管制；那些技術可用於戰機、彈道和高超音速導彈系統、智能軍需品和其他軍事用途。

案情指，兩名被控俄人Orekhov和Uss擁有公司NDA，並利用該公司購買技術和運往俄羅斯最終用家，包括另兩名被控俄人Timofey Telegin和 Sergey Tulyakov控制的公司。涉案被告使用虛假公司和向美國銀行提供虛假資料，進行涉數千萬美元的違反制裁交易；他們亦使用加密貨幣進行交易和洗白交易。Orekhov和Uss也透過NDA公司從委內瑞拉運送數百萬桶石油給俄羅斯和中國的買家，違反美國制裁與委內瑞拉國營石油公司交易。