美國社會｜德州13歲少女遭擄上車多次性侵 機警寫「救我！」紙條驚動途人獲救

少女在車上向途人晃動「救我！」紙條，最後成功獲救。(美聯社)

美國發生一宗曲折的少女綁架案，加州有途人經過一處停車場時，發現一部汽車內有人晃動：「救我！」(Help Me!)紙條，於是報警。警方到場，在車內發現一名13歲少女，並當場拘捕涉案的61歲男子。警方初步調查發現，涉案男子之前在德州持槍把少女挾持上車，再穿州過省，期間在車上多次性侵少女。

美國社會｜少女獲救時情緒激動

美聯社報道，洛杉磯警方及檢察廳上周四(20日)公布案情，表示本月9日接獲報案，有民眾在洛杉磯南部長灘(Long Beach)一處停車場發現一部汽車，車內有人舉著「救我！」的紙條。警方趕到現場，救出車內一名13歲少女，她當時情緒激動，且十分頹喪。

美國社會｜車上檢獲性玩具

警員到場時，61歲男子薩布蘭(Steven Robert Sablan)正站在車外，少女對警員做出「救援」(help)的口形，警員當場將他拘捕，並在他身上搜出一對銀色手扣，在車上則發現一把BB彈槍、一張「救我」紙條、一把刀以及一對用作性玩具的手扣。