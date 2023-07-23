美國社會｜德州13歲少女遭擄上車多次性侵 機警寫「救我！」紙條驚動途人獲救

美國發生一宗曲折的少女綁架案，加州有途人經過一處停車場時，發現一部汽車內有人晃動：「救我！」(Help Me!)紙條，於是報警。警方到場，在車內發現一名13歲少女，並當場拘捕涉案的61歲男子。警方初步調查發現，涉案男子之前在德州持槍把少女挾持上車，再穿州過省，期間在車上多次性侵少女。
美國社會｜少女獲救時情緒激動
美聯社報道，洛杉磯警方及檢察廳上周四(20日)公布案情，表示本月9日接獲報案，有民眾在洛杉磯南部長灘(Long Beach)一處停車場發現一部汽車，車內有人舉著「救我！」的紙條。警方趕到現場，救出車內一名13歲少女，她當時情緒激動，且十分頹喪。
美國社會｜車上檢獲性玩具
警員到場時，61歲男子薩布蘭(Steven Robert Sablan)正站在車外，少女對警員做出「救援」(help)的口形，警員當場將他拘捕，並在他身上搜出一對銀色手扣，在車上則發現一把BB彈槍、一張「救我」紙條、一把刀以及一對用作性玩具的手扣。
美國社會｜少女當街遭擄走
案情指，少女本月6日在德州聖安東尼奧(San Antonio)街上行走時，薩布蘭駕車駛到她面前停下，拿出手槍強迫她上車，對她說「如果你不上車，我會傷害你」。
少女被迫上車後與薩布蘭交談，之後他停車，就在車上性侵少女，少女深怕受到傷害，只好就範。薩布蘭其後駕車，從聖安東尼奧，經新墨西哥州、阿利桑那州前往加州，途中再多次性侵少女。
美國社會｜疑犯遭通緝
直到9日，薩布蘭把汽車停在長灘一處停車場，要求少女換衣服，再將她和自己的衣服送去自助洗衣店，此時少女趁機利用車上工具寫下求救字條，途人路過時發現，將她救出。
薩布蘭因爆竊罪遭通緝，有行劫、藏毒等犯罪紀錄。他上周四被聯邦大陪審團起訴，罪名包括綁架、非法運送未成年人士和性犯罪等，目前被關押，將於本月31日提堂。