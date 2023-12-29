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國際
2023-12-29 15:45:30

美國祖父母睇漏加號買迪士尼樂園卡變買Disney+　花近8萬元可看影片70年

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美國祖父母花近8萬元買迪士尼禮品卡想去樂園玩　買錯Disney+可看影片70年

美國一對爺爺嫲嫲，日前主動購買價值1萬美元（約7.81萬港元）的迪士尼禮品卡，要讓16人大家族到遊樂園過聖誕假期。沒想到後來才發現，竟誤買成「Disney+」看影片的禮物卡，大鬧烏龍。

家族16人打算到樂園過聖誕

據《今日美國》（USA Today）等多家媒體綜合報道，美國伊利諾州一名41歲女子柯士頓（Andie Coston）在抖音發文表示，自己的78歲爸媽鬧了大烏龍。原本整個家族16人打算到迪士尼樂園過聖誕節：「為了省點錢，我的父母買了價值1萬美元（約7.81萬港元）的迪士尼禮品卡，來購買我們的門票和預訂餐廳。」

沒想到假期快到時，兩老連上迪士尼樂園官網，打算用禮物卡兌換門票時卻出現錯誤，柯士頓把卡拿來看才發現，買的竟不是迪士尼禮物卡，而是「迪士尼+」禮物卡（Disney+ Gift Card），只能在迪士尼的串流平台上看影片。

烏龍差點讓家人去不了迪士尼樂園。（圖／翻攝抖音「Andie.ink」）

迪士尼破例讓禮品卡用於遊玩樂園

柯士達在桌上秀出厚厚一疊禮物卡，苦笑說：「迪士尼+每年140美元（約1,094港元），我爸媽花的錢足夠讓大家看70年。」她說，購買的「迪士尼+」禮物卡因為號碼已被刮掉，無法退回。年邁父母得知後又煩又沮喪，孩子們也擔心行程泡湯。

幸好迪士尼官方看到她的抖音影片後，主動釋出善意，表示能破例讓這些「迪士尼+」禮品卡用在遊玩樂園上，也讓這家人終於鬆了一口氣。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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