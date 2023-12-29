美國祖父母睇漏加號買迪士尼樂園卡變買Disney+　花近8萬元可看影片70年

美國一對爺爺嫲嫲，日前主動購買價值1萬美元（約7.81萬港元）的迪士尼禮品卡，要讓16人大家族到遊樂園過聖誕假期。沒想到後來才發現，竟誤買成「Disney+」看影片的禮物卡，大鬧烏龍。

家族16人打算到樂園過聖誕

據《今日美國》（USA Today）等多家媒體綜合報道，美國伊利諾州一名41歲女子柯士頓（Andie Coston）在抖音發文表示，自己的78歲爸媽鬧了大烏龍。原本整個家族16人打算到迪士尼樂園過聖誕節：「為了省點錢，我的父母買了價值1萬美元（約7.81萬港元）的迪士尼禮品卡，來購買我們的門票和預訂餐廳。」

沒想到假期快到時，兩老連上迪士尼樂園官網，打算用禮物卡兌換門票時卻出現錯誤，柯士頓把卡拿來看才發現，買的竟不是迪士尼禮物卡，而是「迪士尼+」禮物卡（Disney+ Gift Card），只能在迪士尼的串流平台上看影片。