美國神探李昌鈺涉「捏造證據」致2男陷冤獄30年　康州付2520萬美元和解金

美國康涅狄格州聯邦法院7月先前裁定，著名刑事鑑識專家李昌鈺對於1985年一起謀殺案負有責任，因其「捏造證據」導致2名男子蒙受30年冤獄。康州19日宣布將支付2520萬美元（約1.97億港元）與2名受害者和解。

綜合《美聯社》、《FOX61》報道，康州總檢察長湯偉麟（William Tong）辦公室19日宣布，同意與2名因謀殺罪蒙受30年冤獄的男子，以1人1260萬美元（約9851萬港元），共2520萬美元（約1.97億港元）的賠償金達成和解，不過必須先得到州議會的批准。

總檢察長辦公室及原告律師發表聲明表示：「我們很高興原則達成協議；解決這些問題，符合各方最佳利益」。報導稱，和解金不到原告先前在法律文件要求6000萬美元（約4.69億港元）的一半。

官：衣服或車內都未發現血跡

1985年，當時17歲的柏奇（Ralph Ricky Birch）與18歲的亨寧（Shawn Henning）被指控殺害65歲的卡爾（Everett Carr），1989年遭定罪入獄服刑。而當初的證據之一就是李昌鈺作證指稱，在受害者位於新密爾福鎮（New Milford）的家發現一條毛巾，上面有與血跡一致的污漬。

然而，法官在2020年的上訴程序發現，毛巾上的污漬並非血跡。且沒有證據顯示2名被告與此案有關，他們的衣服或車內都未發現血跡，與犯罪現場發現的毛髮及40多個指紋皆不相符，於是撤銷2人的罪名。

2名受害者隨即向聯邦法院提出冤獄訴訟，將李昌鈺、8名警方調查人員及新密爾福鎮列入被告。李昌鈺當時為自己辯護稱：「在我57年職涯生活中調查過8000多宗案件，從來沒有被指控任何不當行為或蓄意提供錯誤證詞，這是我頭一次必須捍衛自己清白」。