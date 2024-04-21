美國禽流感疫情擴散至8州份　生牛奶中驗出H5N1病毒

世界衛生組織 （WHO）19日表示，在生牛奶中檢測到「高濃度」的H5N1禽流感病毒，專家呼籲民眾「維持安全的飲食習慣」，勿飲用未經殺菌的鮮奶。

據美國疾病管制與預防中心（CDC）稱，美國各地的牛和雞感染禽流感的情況激增，目前共有8個州29個農場的動物受到影響。甲型禽流感（H5N1）自 2020 年以來，鳥類的疫情爆發數量呈指數級增長，同時受感染的哺乳動物數量也隨之增加，牛和山羊上個月也被發現成為感染名單，這對專家來說是一個令人驚訝的進展，因為一般認為牠們是不容易感染禽流感的物種。

患者只有眼睛發炎的症狀

本月稍早，德州的一名乳牛場工人成為第二位被傳染禽流感的美國人。CDC表示，該患者為輕症，只有眼睛發炎的症狀，據報告他已被隔離並在接受藥物治療後「恢復良好」，據信不會有傳染給其他人的疑慮。

世界衛生組織全球流感計畫負責人表示，德州的這名男子是首例人類被牛感染禽流感的病例。而如今在生牛奶中檢測到禽流感病毒，更令專家感到擔憂，但目前仍在調查病毒在牛奶中到底能存活多久。