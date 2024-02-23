美國私營登月器「奧德修斯」成功登月創歷史(有片)

美國一間私營航天公司的月球著陸器進入月球軌道，準備香港時間明早登陸月球。若成功登月，將是美國相隔逾半世紀重返月球，亦將是首次有私營企業航天器登陸月球。
由美國太空總署(NASA)資助的私人太空探索公司 Intuitive Machines 研發的「奧德修斯」(Odysseus)月球著陸器，上周四(15日)在SpaceX的「獵鷹9號」(Falcon 9)運載火箭搭載下成功升空。於本港時間今早7時23分成功登陸月球，在月球南極附近著陸。
Your order was delivered… to the Moon! 📦@Int_Machines' uncrewed lunar lander landed at 6:23pm ET (2323 UTC), bringing NASA science to the Moon's surface. These instruments will prepare us for future human exploration of the Moon under #Artemis. pic.twitter.com/sS0poiWxrU— NASA (@NASA) February 22, 2024
奧德修斯將為太空人再次登月鋪路
不過，奧德修斯降落月球表面後訊號微弱，一度未能與IM-1聯絡上約20分鐘之後， Intuitive Machines 行政總裁阿爾特穆斯(Steve Altemus) 宣布收到來自IM-1的訊號，並向團隊表示：「歡迎來到月球」，指奧德修斯號已經找到了它新的家園。奧德修斯將為NASA進行實驗，也為太空人再次登月鋪路。NASA高級人員Joel Kearns表示，奧德修斯的任務是探索月球南極的環境，以參考將來是否派遣太空人登月。