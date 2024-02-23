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國際
2024-02-23 12:09:00

美國私營登月器「奧德修斯」成功登月創歷史(有片)

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美國私營登月器「奧德修斯」成功登月創歷史。(X)

美國私營登月器「奧德修斯」成功登月創歷史。(X)

美國一間私營航天公司的月球著陸器進入月球軌道，準備香港時間明早登陸月球。若成功登月，將是美國相隔逾半世紀重返月球，亦將是首次有私營企業航天器登陸月球。

由美國太空總署(NASA)資助的私人太空探索公司 Intuitive Machines 研發的「奧德修斯」(Odysseus)月球著陸器，上周四(15)SpaceX的「獵鷹9號」(Falcon 9)運載火箭搭載下成功升空。於本港時間今早723分成功登陸月球，在月球南極附近著陸。

奧德修斯將為太空人再次登月鋪路

不過，奧德修斯降落月球表面後訊號微弱，一度未能與IM-1聯絡上約20分鐘之後， Intuitive Machines 行政總裁阿爾特穆斯(Steve Altemus) 宣布收到來自IM-1的訊號，並向團隊表示：「歡迎來到月球」，指奧德修斯號已經找到了它新的家園。奧德修斯將為NASA進行實驗，也為太空人再次登月鋪路。NASA高級人員Joel Kearns表示，奧德修斯的任務是探索月球南極的環境，以參考將來是否派遣太空人登月。

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