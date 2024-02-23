美國私營登月器「奧德修斯」成功登月創歷史(有片)

美國一間私營航天公司的月球著陸器進入月球軌道，準備香港時間明早登陸月球。若成功登月，將是美國相隔逾半世紀重返月球，亦將是首次有私營企業航天器登陸月球。

由美國太空總署(NASA)資助的私人太空探索公司 Intuitive Machines 研發的「奧德修斯」(Odysseus)月球著陸器，上周四(15日)在SpaceX的「獵鷹9號」(Falcon 9)運載火箭搭載下成功升空。於本港時間今早7時23分成功登陸月球，在月球南極附近著陸。