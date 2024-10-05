美國科企：2028年復活長毛象　冀助保護北極永久凍土

美國一間新創科技公司稱，他們正在開發一種技術來復活長毛象，最快有望在2028年實現。
根據《獨立報》報道，這間名為「Colossal Biosciences」的新創公司自稱是世界上第一家「反滅絕」企業，執行長拉姆（Ben Lamm）表示，他們已獲得許多名人的贊助，包括Paris Hilton、雷神Christopher Hemsworth、PayPal聯合創始人兼風險投資家Peter Thiel等人，總金額高達超過2.35億美元（約18.3億港元）。
其他動物的孕期要短得多
未來他們將開發一項新技術，用來復活長毛猛獁象、渡渡鳥和又名袋狼的塔斯馬尼亞虎等早已滅絕的動物。拉姆在接受採訪時表示：「我們已經為我們的第一頭猛獁象定下了2028年末的日期，目前我們正在按計劃實現這個目標，這非常棒。」他指出，復活這頭史前巨獸需要22個月的孕育期。
拉姆還說，由於其他動物的孕期要短得多，很可能會在猛獁象之前先看到另一個物種復活。據專案負責人稱，在1980年代初滅絕的塔斯馬尼亞虎將需要「幾周」的時間才能復活，而在1600年代最後一次出現的渡渡鳥則需要大約一個月的時間。
有猛獁象特徵的耐寒大象
根據「Colossal Biosciences」官網上的聲明，復活的大象更具體地說，「是一頭具有猛獁象所有核心生物特徵的耐寒大象」。
「牠會像猛獁象一樣行走，看起來像猛獁象，聽起來也像猛獁象，但最重要的是，牠將能夠棲息在猛獁象滅絕之前廢棄的同一個生態系統中。」
此外，「Colossal Biosciences」聲稱，如果這種生物返回北極環境，牠可能成為逆轉氣候暖化的關鍵：「牠可以幫助扭轉氣候的快速變暖，更迫切的是，可以保護北極的永久凍土層。帶回猛獁象意味著帶回一個更美好的地球。」
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