美國科學家利用蚊子採集血液　繪製保護區生態地圖

傳統生態監測方法雖然可靠，卻面臨諸多挑戰，蚊子卻成了克服挑戰的好幫手。（圖／pixabay）

最近，美國佛州科學家在德盧卡保護區（DeLuca Preserve）大規模採集雌蚊，透過分析牠們體內殘留的脊椎動物DNA，成功繪製出保護區「生物多樣性圖譜」，成果刊登於《科學報告》（Scientific Reports）期刊。

生態學家通常需布設攝影機、安置陷阱，或長期追蹤裝設標記的動物個體，這不僅成本高昂、耗費大量人力，還常受棲地複雜度與物種行為所限制。尤其對於爬蟲類或夜行性哺乳類等隱蔽性強的物種，更難以全面掌握其分布與活動情形，形成監測盲區。

DNA降解速度極快

環境DNA（environmental DNA，eDNA）技術近年快速發展，讓研究者能從水、土壤與空氣中取得生物遺留DNA，大幅提升監測靈敏度。然而，在廣大陸域環境中持續偵測多種類脊椎動物仍存在技術瓶頸。基於這些限制，佛羅里達州研究團隊別出心裁，選擇以「蚊子」作為生物採樣工具，在包含草原、森林與濕地的多元棲地進行大規模實驗。