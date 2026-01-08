美國移民局人員射殺女子　國土安全部解釋自衛

美國移民及海關執法局（ICE）的探員，在當地時間周三（7日）的上午，於明尼亞波利斯射殺了一名37歲的女子Renee Nicole Good。ICE指是因為女子開車試圖撞向探員，不過明尼亞波利斯的市長批評探員開槍的舉動魯莽，當地通宵爆發示威。
從網上的影片，一批ICE的探員截查一架黑色的運動型多用途車，探員似乎要求車上的人停車及下車，不過該架車轉向試圖逃走，隨即一個走到車頭的探員向車內開槍，並至少發出2槍。事件發生在美國周三上午的10時25分，數以百計的ICE探員被派到明尼蘇達州的明尼亞波利斯，執行白宮的打擊非法移民行動。
美國土安全部長：構成國內恐怖主義行為
明尼亞波利斯警察局長表示：「這名司機當時坐在車裡，堵住了波特蘭大道。隨後，一名聯邦執法人員步行上前與她接觸，她隨即駕車離開。」美國國土安全部長諾姆（Kristi Noem）表示：「這名女子當天跟踪並阻撓執法人員，並試圖將車輛作為武器，企圖駕車撞向執法人員，構成國內恐怖主義行為。」諾姆指聯邦探員只是開槍自衛，而探員自己也受了傷，在當地醫院接受治療後已出院。諾姆亦透露，該名探員在6月亦在一次行動中被車撞倒。美國總統特朗普（Donald Trump）在個人社交平台Truth Social更指，是一名ICE的採員遭「惡意」的車輛襲擊，並稱「難以置信他竟然還活著，但他目前正在醫院接受治療」。他更指責「激進左派」、「每天都在威脅、襲擊和針對我們的執法人員及ICE探員」。
明尼亞波利斯市議會發表聲明就指，Renee Nicole Good在被槍殺前只是「關心她的鄰居」。明尼蘇達州州長就在網上反駁：「不要相信這種宣傳機器。州政府將確保進行全面、公正、迅速的調查，以確保追究責任並伸張正義。」在事發後，除了明尼亞波利斯，在美國多處都有示威，指責聯邦探員槍殺平民，並要求ICE探員離開當地。
