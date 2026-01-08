美國移民局人員射殺女子　國土安全部解釋自衛

美國移民及海關執法局（ICE）的探員，在當地時間周三（7日）的上午，於明尼亞波利斯射殺了一名37歲的女子Renee Nicole Good。ICE指是因為女子開車試圖撞向探員，不過明尼亞波利斯的市長批評探員開槍的舉動魯莽，當地通宵爆發示威。

從網上的影片，一批ICE的探員截查一架黑色的運動型多用途車，探員似乎要求車上的人停車及下車，不過該架車轉向試圖逃走，隨即一個走到車頭的探員向車內開槍，並至少發出2槍。事件發生在美國周三上午的10時25分，數以百計的ICE探員被派到明尼蘇達州的明尼亞波利斯，執行白宮的打擊非法移民行動。