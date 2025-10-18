美國稱印度進口俄油削半　當地業界：未收到政府要求

特朗普政府正在向新德里當局和其他國家施壓，要求減少購買俄羅斯石油。白宮官員16日告訴《路透社》，美國和印度本周已舉行富有成效的會談，印度煉油業界已將俄油進口量削減了50%。但印度消息人士表示，目前尚未看到進口量有立即削減。
印度業界匿名消息人士指出，當局尚未通知煉油業者有關削減俄羅斯進口量的要求。消息人士補充稱，煉油業者先前下的訂單包含11月裝載的船貨，並涵蓋部分預計12月抵達的貨物，不過削減可能會反映在今年12月或明年1月的進口數據中。
對印度商品徵50%關稅
俄油問題是美印貿易談判的主要爭議點，華府對印度商品課徵的50%關稅當中，有一半是針對印度購買俄油的報復措施。特朗普政府指出，莫斯科正在利用石油收入為其在烏克蘭的戰爭提供資金。
特朗普聲稱，印度總理莫迪15日向他保證印度將停止購買俄油。不過，印度外交部未回應特朗普的說法，僅表示不知道兩國領導人當天有任何電話對話。儘管如此，印度石油部長16日仍要求所有煉油業者提供俄油進口數據，包括11月和12月的裝載和到貨安排。
進口量預計上升約20%
據大宗商品數據公司Kpler估計，印度本月俄油進口量預計將上升約20%至每日190萬桶，主因為烏克蘭無人機襲擊俄羅斯煉油廠後，俄國加大出口力度。印度已成為俄國海運石油最大買家，這些石油以折扣價出售，因為西方國家在俄國2022年入侵烏克蘭後拒絕購買並實施制裁。
印度石油部及採購俄油的印度煉油業者，均未立即回應《路透社》的置評請求。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章