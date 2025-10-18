美國稱印度進口俄油削半　當地業界：未收到政府要求

特朗普政府正在向新德里當局和其他國家施壓，要求減少購買俄羅斯石油。白宮官員16日告訴《路透社》，美國和印度本周已舉行富有成效的會談，印度煉油業界已將俄油進口量削減了50%。但印度消息人士表示，目前尚未看到進口量有立即削減。

印度業界匿名消息人士指出，當局尚未通知煉油業者有關削減俄羅斯進口量的要求。消息人士補充稱，煉油業者先前下的訂單包含11月裝載的船貨，並涵蓋部分預計12月抵達的貨物，不過削減可能會反映在今年12月或明年1月的進口數據中。