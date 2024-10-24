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國際
2024-10-24 10:18:00

美國稱有證據朝已派兵　俄批無中生有　再有片曝北韓兵疑現身俄軍營(有片)

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再有片曝北韓兵現身俄軍營。(X)

再有片曝北韓兵現身俄軍營。(X)

美國首次證實北韓向俄羅斯派遣軍人。白宮表示，有證據指北韓已向俄羅斯派遣軍隊，料至少3000名北韓士兵已抵達俄羅斯東部正在受訓。俄羅斯外交部指說法是無中生有的炒作。另外，網上再有影片顯示，有北韓士兵於俄軍營，拍片者稱對方為「朝鮮盟友」。

一個自稱是俄羅斯獨立媒體頻道「ASTRA」於周二(22)Telegram頻道公開影片，影片中有34名疑似為北韓士兵的人，正站在冰天雪地的戶外抽著菸，彼此之間甚至使用韓語進行溝通，提到「好攰啊」(힘들다야)、「太夜了」(늦었어)等說話。而影片拍攝者也使用雅庫特語說：「從朝鮮來的帥氣盟友，希望戰爭到此為止」。ASTRA指，推斷影片中的地點就是在濱海邊疆區謝爾蓋耶夫卡(Sergeyevka)村的部隊。

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白宮警告：北韓士兵與烏軍交戰將成合法目標

白宮國家安全委員會發言人柯比(John Kirby)表示，相信至少3,000名北韓士兵在本月中坐船去到俄羅斯東部，目前正在俄羅斯的3處地點接受基本的戰鬥訓練，未知會否與俄軍一起戰鬥，警告如果北韓士兵與烏軍交戰，他們將會成為烏軍合法的軍事目標。國防部長奧斯汀(Lloyd Austin)證實北韓軍隊已經進入俄羅斯，會了解北韓士兵的實際目的，如果北韓軍隊在烏克蘭戰事協助俄羅斯，將是非常非常嚴重的問題，將對歐洲和印太地區產生衝擊。

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俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃表示，北韓向俄羅斯派遣軍人的說法是無中生有的炒作，強調俄羅斯與北韓在軍事等領域的合作，符合國際法準則，亦不會對南韓造成任何損害，並警告南韓不要介入烏克蘭戰事，強調俄方會回應侵略性行為。

柯比(John Kirby)警告如果北韓士兵與烏軍交戰，他們將會成為烏軍合法的軍事目標。(AP)

柯比(John Kirby)警告如果北韓士兵與烏軍交戰，他們將會成為烏軍合法的軍事目標。(AP)

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