美國稱有證據朝已派兵　俄批無中生有　再有片曝北韓兵疑現身俄軍營(有片)

美國首次證實北韓向俄羅斯派遣軍人。白宮表示，有證據指北韓已向俄羅斯派遣軍隊，料至少3，000名北韓士兵已抵達俄羅斯東部正在受訓。俄羅斯外交部指說法是無中生有的炒作。另外，網上再有影片顯示，有北韓士兵於俄軍營，拍片者稱對方為「朝鮮盟友」。

一個自稱是俄羅斯獨立媒體頻道「ASTRA」於周二(22日)在Telegram頻道公開影片，影片中有3至4名疑似為北韓士兵的人，正站在冰天雪地的戶外抽著菸，彼此之間甚至使用韓語進行溝通，提到「好攰啊」(힘들다야)、「太夜了」(늦었어)等說話。而影片拍攝者也使用雅庫特語說：「從朝鮮來的帥氣盟友，希望戰爭到此為止」。ASTRA指，推斷影片中的地點就是在濱海邊疆區謝爾蓋耶夫卡(Sergeyevka)村的部隊。