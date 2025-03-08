美國空姐機艙跳電臀舞拍片被炒　再次受訪控公司做法不公

今年1月，美國阿拉斯加航空一名空姐，為慶祝自己通過試用期，在空無一人的機艙內大跳電臀熱舞，並拍下影片上傳網絡，豈料航空公司獲悉後，非常不滿，將她開除。

上傳到TikTok

綜合美媒報道，這名空姐迪亞拉（Nelle Diala）表示，她拍攝這段影片，是為慶祝自己通過試用期，成為正式員工：「我沒想到這麼幸福的事，會變成這樣。」

根據影片顯示，迪亞拉身穿制服，對着鏡頭大跳熱舞、扭腰擺臀，顯得非常high，當時是清晨6時，機上並沒有乘客，機艙內空無一人。之後她把這段影片，上傳到TikTok。