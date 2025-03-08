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國際
2025-03-08 16:15:06

美國空姐機艙跳電臀舞拍片被炒　再次受訪控公司做法不公

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美國空姐機艙跳電臀舞拍片被炒

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今年1月，美國阿拉斯加航空一名空姐，為慶祝自己通過試用期，在空無一人的機艙內大跳電臀熱舞，並拍下影片上傳網絡，豈料航空公司獲悉後，非常不滿，將她開除。

上傳到TikTok

綜合美媒報道，這名空姐迪亞拉（Nelle Diala）表示，她拍攝這段影片，是為慶祝自己通過試用期，成為正式員工：「我沒想到這麼幸福的事，會變成這樣。」

根據影片顯示，迪亞拉身穿制服，對着鏡頭大跳熱舞、扭腰擺臀，顯得非常high，當時是清晨6時，機上並沒有乘客，機艙內空無一人。之後她把這段影片，上傳到TikTok。

實習空姐為慶祝結束為期半年的試用期，在機艙內大跳熱舞。(X) 實習空姐為慶祝結束為期半年的試用期，在機艙內大跳熱舞。(X)

「只是利用這個時刻來喚醒自己」

報道指出，豈料影片曝光後，阿拉斯加航空公司突然通知她，終止僱傭關係，讓她非常震驚。在3月最新訪問中，她認為這種懲罰不公平，甚至是歧視：「我只是利用這個時刻來喚醒自己，並為新的一天做好準備。」她泣訴：「每次踏上飛機，我總是非常自豪，但他們卻不給我機會就解僱我，太不公平了。」

對於事件，阿拉斯加航空未正面回應，僅表示要求所有空服員的行為和服務都達到高標準：「所有新空服人員都要經過試用期，每個員工都一樣。」

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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