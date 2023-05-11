美國窮漢千鈞一髮截下溜後嬰兒車　企業爭相錄用助結束8年流浪生活

記者鄒慈芸／綜合報道
美國一名求職流浪漢5月1日面試完後，突然在路上看到有一輛失控的嬰兒車滑向馬路，便趕緊出手攔下，避免了一宗悲劇發生，英勇舉動似乎也在冥冥之中為他帶來好運，過沒多久他便收到新公司的錄取通知。
姑母追趕不及跌倒在地
這名男子羅恩（Ron Nessman）當天剛參加完一間餐廳的洗碗工面試，正坐在一間洗車場旁的長椅上休息，這時他看到不遠處的路上，突然有一輛嬰兒車被強風吹襲，朝著車來車往的馬路滑行，因此他趕緊衝上前，出手將嬰兒車攔下後推回家長身邊。
監視器畫面顯示，原來是小嬰兒的姑姑將嬰兒車從車上搬下後，回頭再去車上拿東西，這時嬰兒車便溜後，雖然她努力追趕，甚至跑到跌倒在地，還是碰不到嬰兒車。
救人時沒有想這麼多
羅恩事後回憶，當時將嬰兒車推回女子身邊時，發現她的膝蓋正在流血，除此之外，她看起來被眼前的一切嚇壞了，不斷哭泣。
而羅恩出手相救的舉動，也為他自己帶來了好運，過沒多久，他便收到餐廳的綠取通知，還有另外兩間企業也向他提供工作機會，對此羅恩表示，能結束先前長達8年的流浪生活，他感到相當開心，自己在救人時沒有想這麼多，但很開心有這麼多人注意到影片，未來還是會抱持着熱心助人的態度過生活。
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