美國窮漢千鈞一髮截下溜後嬰兒車　企業爭相錄用助結束8年流浪生活

美國一名求職流浪漢5月1日面試完後，突然在路上看到有一輛失控的嬰兒車滑向馬路，便趕緊出手攔下，避免了一宗悲劇發生，英勇舉動似乎也在冥冥之中為他帶來好運，過沒多久他便收到新公司的錄取通知。

姑母追趕不及跌倒在地

這名男子羅恩（Ron Nessman）當天剛參加完一間餐廳的洗碗工面試，正坐在一間洗車場旁的長椅上休息，這時他看到不遠處的路上，突然有一輛嬰兒車被強風吹襲，朝著車來車往的馬路滑行，因此他趕緊衝上前，出手將嬰兒車攔下後推回家長身邊。

監視器畫面顯示，原來是小嬰兒的姑姑將嬰兒車從車上搬下後，回頭再去車上拿東西，這時嬰兒車便溜後，雖然她努力追趕，甚至跑到跌倒在地，還是碰不到嬰兒車。