美國第一狗「司令」咬傷7名特勤人員 其中1人要送院

美國特勤局記錄顯示，總統拜登飼養的德國牧羊犬「司令」(Commander)在4個月內先後咬傷7名特勤人員、合共10次，其中一名傷者更要送院治理。原來，拜登先前養的另一隻牧羊犬「少校」(Major)亦因出現類似的攻擊行為而被趕出白宮。

綜合報道，保守派非營利組織「司法觀察」(Judicial Watch)周二(25日) 公布近200頁特勤局記錄，顯示2022年10月至今年1月期間，「司令」有多次攻擊行為，牠是2021年12月由拜登的弟弟James Biden所送。紀錄顯示，在10次咬傷或攻擊事件中，有6次涉及嚴重咬傷；2次是沒有導致咬傷的攻擊性事件；另外2宗被形容為出於「貪玩」或「友好」的咬傷，毋須醫療護理。當中包括去年11月3日，一名穿制服的特勤局人員遭「司令」咬了2次，分別在右上臂和大腿。白宮醫療部門替其緊急治療後，決定將傷者送醫院。

第一夫人：白宮環境對寵物來說充滿壓力

於2021年入住白宮的另一隻牧羊犬「少校」也曾咬傷過人，最終出於安全原因，被送往拜登朋友家住。特勤局發言人Anthony Guglielm表示，對於過去幾任總統的家庭寵物，特勤局一直在探討如何更好處置，包括的「司令」連串事件，強調特勤局極其重視員工安全和福祉。

第一夫人吉爾(Jill Biden)的發言人表示，拜登設法處理問題，持續與特勤局和行政官邸工作人員合作，制定額外防範措施和培訓，並指，對於家庭寵物來說，白宮是個「充滿壓力的環境」。