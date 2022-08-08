美國米德湖水庫再發現遺體　累計至少4具

美國最大的人造湖和水庫米德湖(Lake Mead)因為乾旱而水位持續下降，昨日再發現1具人類遺骸。美國國家公園管理局(National Park Service)表示，警方正進行調查。由5月至今，米德湖已發現至少4具人類遺骸。

美國西部近月發生歷史性旱，大部分地區的水庫及湖泊水位都下降至前所未有的低水平。美國國家公園管理局發表聲明，遊客於昨天上午約11時15分，在米德湖國家休憩區(Lake Mead National Recreation Area)的游泳海灘發現該遺骸，並通報公園巡邏員，警方正進行調查。當地新聞報道，拉斯維加斯都會警察局潛水隊協助打撈起遺骸，當局已經聯絡法醫鑑定死因。

首具發現遺骸料於 1970 至 80 年代遇害

米德湖位於內華達州與亞利桑那州交界，距離拉斯維加斯只需30分鐘車程，隨著乾旱在5月引起關注，當時有遊客發現一個被棄置於湖中的桶子，內有一名幾十年前頭部中彈男性的屍骨，警方列作兇殺案調查，推測死者可能是1970年代中期至80年代初遇害。幾天後，米德湖再被發現另一具遺體，但沒有證據顯示涉及任何犯罪行為。至7月25日公園巡邏員再接獲通報，在米德湖戲水區的石灘再發現有一具人類遺骸。警方估計，隨著水位下降，米德湖一帶可能會陸續發現更多遺骸。