美國紐約州青年直播到超市槍殺10人 事前網上發表種族主義犯案宣言(有片、多圖)　

美國紐約州水牛城非裔社區一間超市周六(14日)發生槍擊案，一名18歲白人青年身穿迷彩軍服和避彈衣、戴上頭盔直播駕車到超市開槍，殺死10人，另槍傷3人後當場被捕，死者包括一名86歲老婦。疑兇對準非裔人開槍，據報事前於網上發表180頁涉種族主義、反移民等言論的犯案宣言，執法當局懷疑行兇動機涉及極端種族主義。

案發的Tops Friendly Market超市位於非裔社區、距離水牛城市中心約5公里。網上流傳相信是疑犯戰術頭盔上的攝錄鏡頭拍攝的直播片段，可見他獨自開車到超市，下車後持長槍步行。美聯社引述警方指，疑犯在超市外的停車場朝著4人開槍，其中3人死亡。

疑犯用槍指向頸部圖當場自殺

槍手進入超市後繼續大開殺戒，一度與保安員激烈駁火，期間疑犯中了一槍，因穿上避彈衣，並沒受傷，他最終將保安員擊斃，再向其他人開槍。

警方隨後到場與槍手對峙，他一度將槍指向頸部，後來向警方棄械投降。有民眾拍下他被警員押走畫面。超市經理指，當時聽到約70下槍聲，她驚慌走避，跌跌撞撞才找到出口逃生。