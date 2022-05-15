美國紐約州青年直播到超市槍殺10人 事前網上發表種族主義犯案宣言(有片、多圖)　

美國紐約州水牛城非裔社區一間超市周六(14日)發生槍擊案，一名18歲白人青年身穿迷彩軍服和避彈衣、戴上頭盔直播駕車到超市開槍，殺死10人，另槍傷3人後當場被捕，死者包括一名86歲老婦。疑兇對準非裔人開槍，據報事前於網上發表180頁涉種族主義、反移民等言論的犯案宣言，執法當局懷疑行兇動機涉及極端種族主義。
案發的Tops Friendly Market超市位於非裔社區、距離水牛城市中心約5公里。網上流傳相信是疑犯戰術頭盔上的攝錄鏡頭拍攝的直播片段，可見他獨自開車到超市，下車後持長槍步行。美聯社引述警方指，疑犯在超市外的停車場朝著4人開槍，其中3人死亡。
疑犯用槍指向頸部圖當場自殺
槍手進入超市後繼續大開殺戒，一度與保安員激烈駁火，期間疑犯中了一槍，因穿上避彈衣，並沒受傷，他最終將保安員擊斃，再向其他人開槍。
警方隨後到場與槍手對峙，他一度將槍指向頸部，後來向警方棄械投降。有民眾拍下他被警員押走畫面。超市經理指，當時聽到約70下槍聲，她驚慌走避，跌跌撞撞才找到出口逃生。
犯案宣言稱受基督城槍擊案激發
警方表示，槍手是18歲白人根德龍(Payton Gendron)，在網上預告犯案，並且在社交直播平台Twitch直播犯案過程，Twitch案發後不久刪片並封鎖涉事帳號。警方指，槍手由320公里外的康克林鎮(Conklin)開車數小時前去超市，槍上寫著種族歧視字眼，中槍死傷者絕大部分是非裔人。報道指，10名死者包括保安員和顧客，3名傷者為超市員工，13名死傷者中，11人是非裔。
網上流傳據指是根德龍行兇前上載的180頁犯案宣言，當中大量涉及白人至上和極端主義內容，聲稱是因2019年新西蘭基督城清真寺槍擊案中槍手直播槍殺51人，激發他想將移民逐出白人土地。他周六晚提堂，面臨多項一級謀殺控罪，最高可判囚終身，他否認控罪，還押候審。
聯邦調查局(FBI)表示，這次槍擊是種族相關的暴力極端主義行為，正循種族仇恨犯罪方向調查，檢察官表示正考慮提出恐怖主義相關控罪。