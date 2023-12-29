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國際
2023-12-29 10:45:01

美國紐約3惡煞當街射殺28歲女　同行39歲男司機中6槍大難不死

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美國紐約3惡煞當街射殺28歲女　同行39歲男司機中6槍大難不死

紐約皇后區發生一宗離奇槍殺案。當地時間26日，一輛黑色汽車在路邊被三名惡煞開槍，車上兩人中彈，1死1傷。

據《紐約郵報》（New York Post）報道，死者為28歲的布爾戈斯(Clarisa Burgos)，當天和一名39歲男子開着一輛黑色本田房車，停放在皇后區時，突然被三名男子開槍攻擊。

司機受傷後試圖踩油門逃走

從監視器畫面可以看到，有兩名身穿深色衣服的男子慢慢穿過街道並接近車輛，而第三名男子則在人行道上從汽車旁走過。接着其中一名男子突然拔出槍，向駕駛側車窗開了幾槍，還有另一名男子從他身後開槍。

司機受傷後試圖踩油門逃走，但第三名槍手再從人行道跑到車前，朝着擋風玻璃和司機側車窗又開了好幾槍，隨後3人便逃逸無蹤。

警方未透露槍擊事件動機

據警方表示，中槍男子將車開到距離槍擊現場約4公里的紐約警察局第103分局報案，司機身上中了6槍，被送往牙買加醫院醫療中心治療，目前情況穩定；當時坐在副駕的布爾戈斯則是頭部中彈，當場死亡。

布爾戈斯的阿姨悲痛地向媒體表示，她是在家人們滿滿的愛護之下長大的，他們不知道到底發生甚麼事，讓布爾戈斯竟遭遇如此橫禍。警方目前尚未鎖定可疑對象，也沒有透露槍擊事件的動機，而死者布爾戈斯與司機的關係還不清楚。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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