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國際
2025-04-21 17:45:40

美國紐約4歲女童伴母兄腐屍逾兩周　靠食朱古力維生

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Lisa Cotton

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美國紐約驚傳人倫悲劇！一名4歲女童被發現獨自與母親、哥哥遺體共處一室，時間長達2星期以上，蟲子在其死亡家人身上爬行，研判女童是靠吃朱古力存活下來。

「他們甚麼都沒做」

據《紐約郵報》報道，這起事件發生在布朗克斯區（Bronx）東231街的一間公寓內，女童外祖父71歲的科頓（Hubert Cotton）因女兒麗莎（Lisa Cotton，38歲）長時間未聯繫，遂於當地時間18日派遣大孫女前往查看，入屋驚見女童飢腸轆轆，躺在母親床上，臉上有朱古力留下的食物痕跡，至於女童8歲哥哥納齊爾（Nazir Millien）亦早已失去呼吸心跳，兩名死者遺體上長滿蠕動蛆蟲，情況十分糟糕。

據《紐約時報》報道，令人痛心的是，就在親屬發現悲劇的前一天，兒童服務管理局（ACS）的代表曾到訪該公寓，但在敲門無人應後便離開。鄰居科爾森（Sabrina Colsen）向記者表示：「他們甚麼都沒做，他們在健康檢查前一天就在這裏按門鈴。他們來過，但甚麼也沒做。」

曾涉疏忽照顧兒童

執法部門消息人士透露，科頓生前有行為異常紀錄，曾因涉嫌疏忽照顧兒童而受到ACS調查。2021年時用嬰兒車搖晃當時還在襁褓中的女童並點燃假髮，因而被控遺棄兒童罪。

警方初步調查顯示，患有氣喘的科頓可能死於心臟驟停，而早產且需要餵食管的兒子納齊爾可能因無人照料而餓死。ACS發言人表示該機構「正在與紐約警察局合作調查這宗悲劇」。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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