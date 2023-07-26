美國索女罪犯11度被捕 嘟嘴咪眼疑犯照IG爆紅圈粉 網友：你偷走我的心(多圖)

《紐約郵報》等媒體報道，美女罪犯布羅克(Rayanna Belle Brock)曾於東肯塔基大學唸書，2018年18歲時開始犯案，當年因涉嫌偷竊被捕，其後犯下連串案件，包括店舖盜竊、誹謗、持有贓物、蓄意破壞、偷竊槍械、襲擊警員、偷車、偷竊國民警衛軍電槍和帽子、藏毒、藐視法庭等，2020年還因涉恐怖主義威脅及跟蹤被捕。

美國肯塔基州一名23歲索女因偷竊、襲擊、涉恐襲威脅等罪行至少11次落網，每次拍攝疑犯檔案照時，總會露出燦爛笑容，一時又嘟嘴咪眼，像是鄰家女孩、IG網紅。她一系列罪犯照近日在IG曝光後，竟因選美佳麗look而一夕爆紅，吸粉無數，有fans跪求上載更多她的養眼罪犯照。

網友心心眼

過去5年間，布羅克留下11張疑犯檔案照， 專門公布疑犯照片的IG帳號「mugshawty」上周突然分享其照片，竟意外幫她「圈粉」。不少網友看到心心眼，有人留言告白，「她唯一的罪行就是偷走我的心」、「我會付100萬美元買你的內褲」。

自豪犯案

布羅克對自己的犯罪史似乎很自豪，自稱「鬧事女王」(queen of chaos)，爆紅後還在帖文下方留言，「媽媽，我做到了，這就是我！」她直言，很喜歡在拍攝疑犯照時微笑，因為這會令警員很生氣，而在肯塔基州史丹福那次偷車後將車子撞毀再返回大學宿舍，是她「最喜歡的經歷之一」。

被網友問到父母怎能承擔那麼多次保釋金，布羅克坦言，父母目前都在坐牢，「我只是運氣好而已」。報道指，她正接受為期1年的庭審前感化。