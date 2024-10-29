熱門搜尋:
恐龍化石 結業潮 BLUE COAST II 機票優惠 瑜悦 大閘蟹2024 行山路線 自助餐優惠 大熊貓 二手樓 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
dadblk2 madblk2
返回
國際
2024-10-29 12:23:00

美國網紅南韓褻瀆慰安婦像騷擾女性惹眾怒　街上接連遭襲擊(有片)

分享：
美國網紅南韓褻瀆慰安婦像騷擾女性惹眾怒，街上接連遭襲擊。(X)

美國網紅南韓褻瀆慰安婦像騷擾女性惹眾怒，街上接連遭襲擊。(X)

adblk5

為博流量可以去到幾盡？美國男網紅Johnny Somali在南韓多次作出冒犯行為，引發當地網民不滿，日前在街頭直播期間遭途人襲擊。

綜合報道，Johnny在本月9日上傳自己在首爾褻瀆慰安婦雕像的影片。慰安婦像又稱「和平少女像」(평화의소녀상)，是第二次世界大戰期間日本軍慰安婦受害者的象徵，設置雕像的目的是要求道歉和紀念，設置於多個地點。17日，再發布褻瀆慰安婦雕像的影片，並發布自己在便利店喝酒被店員阻止後，把杯麵倒在枱上的影片。24Johnny與其同伴直播時，遭一名男途人揮拳打臉。27日再遭另一男途人追打，在試圖逃跑被捉住並發生衝突，事後有警員介入。該網紅還被舉報涉嫌性騷擾女性。南韓警方正在調查一系列事件。

adblk6

警告：影片內容涉及不當行為

Johnny涉嫌褻瀆慰安婦雕像的影片。(X) Johnny涉嫌褻瀆慰安婦雕像的影片。(X) 24日Johnny與其同伴直播時，遭一名男途人揮拳打臉。(X) 27日，Johnny再遭途人追打，在試圖逃跑被捉住並發生衝突，事後有警員介入。(X) 27日，Johnny再遭途人追打，在試圖逃跑被捉住並發生衝突，事後有警員介入。(X)

去年於日本喊「再炸廣島」挑釁當地人

Johnny Somali經常在不同地點做出出位行為引發關注及話題，今次並非他首次因為自己的行為而遭人襲擊。去年9月，Johnny在東京電車不斷言語挑釁日本乘客，用英語大吼「廣島！長崎！我們會再炸你們一次！」令當地民眾反感，其後公開致歉。

警告：以下影片內容涉及不當用語及暴力行為

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能