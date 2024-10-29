美國網紅南韓褻瀆慰安婦像騷擾女性惹眾怒　街上接連遭襲擊(有片)

為博流量可以去到幾盡？美國男網紅Johnny Somali在南韓多次作出冒犯行為，引發當地網民不滿，日前在街頭直播期間遭途人襲擊。
綜合報道，Johnny在本月9日上傳自己在首爾褻瀆慰安婦雕像的影片。慰安婦像又稱「和平少女像」(평화의소녀상)，是第二次世界大戰期間日本軍慰安婦受害者的象徵，設置雕像的目的是要求道歉和紀念，設置於多個地點。17日，再發布褻瀆慰安婦雕像的影片，並發布自己在便利店喝酒被店員阻止後，把杯麵倒在枱上的影片。24日Johnny與其同伴直播時，遭一名男途人揮拳打臉。27日再遭另一男途人追打，在試圖逃跑被捉住並發生衝突，事後有警員介入。該網紅還被舉報涉嫌性騷擾女性。南韓警方正在調查一系列事件。
警告：影片內容涉及不當行為
去年於日本喊「再炸廣島」挑釁當地人
Johnny Somali經常在不同地點做出出位行為引發關注及話題，今次並非他首次因為自己的行為而遭人襲擊。去年9月，Johnny在東京電車不斷言語挑釁日本乘客，用英語大吼「廣島！長崎！我們會再炸你們一次！」令當地民眾反感，其後公開致歉。
警告：以下影片內容涉及不當用語及暴力行為
A beautiful thing happened in Korea. Johnny Somali finally got his stupid face punched. Whoever that guy is, thank you, sir. You rock! You beat a racist up. LOL! Look at Johnny and Jino - they're too scared to fight the guy! #justice #johnnysomali pic.twitter.com/qYvVDohMCt— johnnysosmally (@johnnysosmally) October 24, 2024
Johnny Somali got beat up in South Korea. The guy tossed him to the ground like a rag doll. pic.twitter.com/x7DMJDza5O— Theodora Fletcher (@TheoFletcher01) October 28, 2024