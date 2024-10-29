美國網紅南韓褻瀆慰安婦像騷擾女性惹眾怒　街上接連遭襲擊(有片)

為博流量可以去到幾盡？美國男網紅Johnny Somali在南韓多次作出冒犯行為，引發當地網民不滿，日前在街頭直播期間遭途人襲擊。

綜合報道，Johnny在本月9日上傳自己在首爾褻瀆慰安婦雕像的影片。慰安婦像又稱「和平少女像」(평화의소녀상)，是第二次世界大戰期間日本軍慰安婦受害者的象徵，設置雕像的目的是要求道歉和紀念，設置於多個地點。17日，再發布褻瀆慰安婦雕像的影片，並發布自己在便利店喝酒被店員阻止後，把杯麵倒在枱上的影片。24日Johnny與其同伴直播時，遭一名男途人揮拳打臉。27日再遭另一男途人追打，在試圖逃跑被捉住並發生衝突，事後有警員介入。該網紅還被舉報涉嫌性騷擾女性。南韓警方正在調查一系列事件。