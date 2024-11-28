美國網紅Johnny Somali褻瀆慰安婦像被南韓禁止離境　據報將面對最多5年監禁

美國的迷惑系網紅Johnny Somali，目前仍在南韓被扣留。據外國傳媒報道，他將會被南韓法院起訴，並面臨最多5年的刑期。

多次拍片滋擾當地人及褻瀆當地文化

近年在亞洲地區多次因為拍片滋擾當地人及褻瀆當地文化，人見人憎的Johnny Somali，在上月因為在南韓褻瀆慰安婦像以及在一間便利店內作出滋擾被捕，更被南韓方面禁止出境。而據美國有線新聞網絡（CNN）的報道，南韓的檢察機構將會對Johnny Somali提出起訴，最高刑罰更是5年的監禁。

24歲的Johnny Somali本名Ramsey Khalid Ismael，是美國有名的迷惑系網紅。他因為在亞洲的滋擾行為而受到認識，在Instagram、TikTok以及Rumble合計約有數萬的追隨者。而他早已因為嚴重冒犯的影片及內容，被多個網上平台封鎖其帳號。而CNN也向Instagram、TikTok以及Rumble的平台查詢有關Johnny Somali的內容問題，但未有得到回覆。